Revelan charla de Messi convenciendo a Neymar de no ir al PSG

Aunque de poco sirvió, Lionel Messi hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar que Neymar se fuera del Barcelona, así lo revelaron unas conversaciones filtradas por el diario español Sport, donde el atacante argentino trató de convencer al brasileño de no aceptar la oferta del PSG.

Según el rotativo ibérico, el viernes 21 de julio, antes de enfrentar a la Juventus en duelo amistoso en Estados Unidos, Messi y Luis Suárez se reunieron con Neymar para tratar de convencerlo de que no se fuera a Francia, incluso “La Pulga” le propuso realizar su mayor esfuerzo para otorgarle el premio al Balón de Oro.

“¿Querés ser Balón de Oro? Yo te hago Balón de Oro. Suárez, Messi y Neymar charlaron y los dos primeros intentaron, de todas las maneras posibles, convencer al brasileño de que mantuviera los pies en el suelo y no aceptara la oferta del PSG. No sabían, en ese momento, que todo estaba hecho y que no había ninguna manera material de cambiar su postura”, se pudo leer en el periódico.

La información señala que Neymar siempre ha estado obsesionado con consultar el premio al mejor futbolista del mundo, por lo cual Messi quiso poner todo a su disposición para que lo conquiste en el futuro inmediato: “Leo Messi es cinco veces campeón del Balón de Oro, un título que sí parece obsesionar a Neymar y, seguramente, esa sea, además del mucho dinero que ganará en París, una de las razones por las que hizo las maletas”.

“Al día siguiente, ya sobre el césped no se separaron desde el calentamiento y el argentino cedió incluso a su compañero el lanzamiento de la primera falta directa del encuentro, que Ney estrelló en la barrera. Pero no solo fue eso. Messi no cesó en su empeño de encontrar al brasileño en todas sus acciones, acercándose más de lo habitual a su zona de influencia”, publicó Sport.