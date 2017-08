VIDEO: Rommel Pacheco habla sobre el ataque que sufrió por un animal marino

Mientras se encontraba de descanso en su tierra natal, tras ganar la plata en el Mundl de Budapest, el clavadista Rommel Pacheco sufrió la picadura de un animal marino el fin de semana, y es hasta hoy, que el deportista habló sobre lo que vivió.

A través de un Story de Instagram el yucateco en primera instancia agradeció las muestras de cariño de los últimos días, pero también aclaró algunos puntos donde la prensa mal informó, puesto que no se sabe con seguridad, qué animal del mar fue el que atacó el pie de Pacheco.

“Me llegaron todas las notas de los periódicos donde dicen que estoy hospitalizado. No, no estoy. Sí me picó, sí me dolió. Fui al hospital, me revisaron, me inyectaron; estuve una o dos hora y después salí. No supe exactamente que fue, porque no lo vi, pudo ser un bagre, tal vez un cangrejo escorpión, dijeron por ahí que una mantarraya ”, señaló el clavadista