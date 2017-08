Guti desata guerra de indirectas entre su actual pareja y su ex mujer por sus hijos

En los últimos días, el ex madridista Guti se ha visto salpicado por una fuerte polémica junto con su ex mujer, Arancha de Benito, actriz y presentadora televisiva, y Romina Belluscio, su actual pareja, con la que tiene un hijo en común. Guti lleva separado de su ex esposa muchos años, y ambos tienen dos hijos en común, Zaira y Aitor. Y ella ha tirado de manera salvaje contra el actual técnico de juveniles del Real Madrid por lo que entiende es una desatención total de los niños.

“Cuánta tristeza y dolor me produce saber que no les quiere, que no se ocupa ni preocupa. Que son un cero a la izquierda en su vida. Qué pena me da sentir que se molesta con su presencia y amor incondicional”. Me parece increíble que no se muera de ganas de verlos, ni necesite saber de ellos. Que se ciña a un convenio regulador cuando la profesión se lo permita, que no es cada quince días, es cuando puede”, se queja amargamente De Benito en redes.