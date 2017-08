¡Histórico! Confirman dos luchas de apuesta para el 84 Aniversario del CMLL

La rivalidad que surgió entre los Guerreros Laguneros en las últimas semanas tendrá su culminación en el evento más importante del Consejo Mundial de Lucha Libre: Gran Guerrero y Niebla Roja apostarán la máscara en la batalla estelar del 84 aniversario.

El CMLL reveló algunas de las sorpresas que tiene preparadas para el magno evento del próximo 16 de septiembre, en las que destacan dos luchas de apuesta, donde además de los Laguneros, las Amazonas tendrán una gran oportunidad de despuntar en la empresa: Princesa Sugehit y Zeuxis también se jugarán la incógnita.

“Fue muy duro salir de los Guerreros Laguneros, pero agradecido por salir o por que me sacaron porque gracias a ello puedo estar aquí”, confesó Niebla Roja, quien tuvo problemas con los Guerreros y finalmente fue expulsado de la agrupación.

“Reconozco que eres un rival difícil de vencer, pero siempre he dicho para un buen luchador hay otro mejor luchador y ese soy yo. Esa máscara le corresponde a los Guerreros Laguneros”, advirtió el ‘Hermanito Chulo’, quien quiere cobrar venganza por la traición del joven lagunero, a quien califica de malagradecido.

Por su parte, las Amazonas se mostraron agradecidas por poder protagonizar una batalla de tal magnitud en el gran evento de la empresa.

“Tenemos ya 12 años en el CMLL, nos hemos mantenido al margen, escalando lugares, es un premio para las Amazonas, es una motivación, obviamente te juegas lo más importante. Tenemos el apoyo de la empresa y llega en el momento que tiene que llegar”, declaró la Princesa Sugehit.

“Es el duelo más complicado de mi carrera. llevo todas las de perder, porque es una persona que lo ha ganado todo, pero la he estudiado muy bien y me siento preparada para esto, pero si no me enfrento a la grande nunca podré ser grande.

“El trabajo de todas las Amazonas ha valido la pena, a veces damos mejores luchas que las estrellas. Complicado en el aspecto del trabajo, tenlos más presión por demostrar qué tenemos arriba del ring, los directivos lo vieron y aquí estamos”, sentenció Zeuxis.

Los boletos para este evento estarán a la venta a partir del 2 de septiembre.

















Publicidad

















Aquí te dejamos los videos:

Gran Guerrero y Niebla Roja en la firma de contratos para la lucha de máscara contra máscara en el 84 aniversario del @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/mhVkcUnFGV — Karina 💙[(+)]❤️ (@Kari_Azul) August 16, 2017