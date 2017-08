Publican video del despido de jugador mexicano con los Bucaneros

Quedarte sin trabajo es una de las peores sensaciones que alguien puede experimentar… Ahora imagínense que ese momento sea grabado y divulgado a través de redes sociales.

Roberto Aguayo, pateador de origen mexicano que fue seleccionado el año pasado en la segunda ronda del Draft NFL, fue despedido por Tampa Bay Buccaneers a finales de la semana pasada y recién salió a la luz el video del momento en que le dan las gracias.

“Siempre es difícil, pero tenemos que decirte que estás fuera. Agradecemos lo que hiciste por nosotros y debes confiar en ti para mejorar y convertir esas patadas (goles de campo)”, es el mensaje recibido por Aguayo al momento de entrar a la oficina del gerente general de los Bucs, Jason Licht.

Las imágenes pertenecen a la serie “Hard Knocks”, en la que un equipo es filmado -con autorización de la liga- para documentar cómo se vive la preparación rumbo a la temporada regular.

Igualmente, este clip en particular ha causado reacciones negativas de los seguidores a la NFL, apuntando la falta de sensibilidad al difundir este material en redes sociales.

Wow. K Roberto Aguayo being told that he was being released by Tampa Bay. pic.twitter.com/VojCMbsznM

— LeadingNFL ™ (@LeadingNFL) August 16, 2017