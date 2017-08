Shane Mosley anuncia su retiro del boxeo profesional

En entrevista con ESPN, el boxeador estadounidense “Sugar” Shane Mosley confirmó su retiro del pugilismo profesional debido, en gran medida, a una cirugía de codo que no quedó del todo bien.

“He decidido que estoy más viejo. No soy el mismo que solía ser así que tengo que dejarlo ir y no competir más como boxeador. Definitivamente siempre estaré cerca del boxeo. Aún llegaré al gimnasio a enseñarle cosas a los muchachos y ayudarlos. Aún amo el boxeo. Sigue siendo mi vida pero solo no seré más un boxeador”.

Mosley estaba entrenando para pelear ante el ruso Magomedo Kurbanov pero se canceló debido a la cirugía de codo.

“Lo que pasó fue que mi brazo estaba ya mostrando caídas, mis rodillas y hombros. Mi espalda esta empezando a darme molestias. Mi cuerpo me está dicendo que estoy viejo y que no puedo hacerlo al 100%. En verdad no me veo peleando de nuevo. Así que por eso digo que estoy retirado”.

“Me sometí a una pequeña cirugía artroscópica para extraer un par de fragmentos de hueso suelto de mi codo y la cirugía se convirtió en un calvario entero. Después el cirujano admitió que me quemó accidentalmente el antebrazo, generando una infección. Necesité como cuatro o cinco días de antibióticos intravenosos y dos semanas de antibióticos en casa”.

La última vez que Mosley vio acción fue cuando cayó ante David Avenasyan por decisión unánime el pasado 28 de mayo de 2016.

Mosley ha sido considerado uno de los más grandes en el deporte ya que enfrentó a grandes como Oscar de la Hoya, Miguel Cotto, Antonio Margarito, Ricardo Mayorga y Saúl “Canelo” Álvarez.

A lo largo de su carrera conquistó títulos en 3 categorías diferentes y estas fueron Ligero, Welter y Súper Welter.