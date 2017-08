VIDEO: Chico falla lanzamiento y golpea a fotógrafo en las partes nobles

Vaya momento chusco el que se vivió en la ceremonia inaugural del duelo entre los Medias Rojas de Boston y Cardenales de San Luis en el Fenway Park.

En un partido dedicado al equipo de 1967 que llegó a la Serie Mundial de ese año, un joven aficionado fue invitado a realizar el primer lanzamiento del juego.

Cuando el joven lanzó la pelota, esta fue a dar directo a las partes nobles de un fotógrafo de nombre Tony Capobianco, quien no metió ni las manos por estar haciendo su trabajo.

El video ha causado mucha hilaridad y por supuesto ya se ha hecho viral en las redes sociales, míralo:

The first pitch at the Red Sox game didn't go well.

My camera man @TonyCapobianco is the poor guy that took that first pitch in the McNuggets. Here's his view of it coming in. pic.twitter.com/NVD70hiIn2

— Chris Mason (@ByChrisMason) August 16, 2017