Bolt habla de su lesión en Twitter, pero borra tuits

El velocista jamaiquino Usain Bolt escribió a través de su cuenta de Twitter sobre la lesión que lo mermó en el Mundial de Londres 2017 y que muchas especulaciones dio, al grado de publicar la radiografía de su pierna izquierda, pero que después borró.

Bolt sufrió estiramiento miotendinoso en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lesión que lo tendría 3 meses de baja y que posiblemente lo privaría de participar en el juego de Leyendas el 2 de septiembre en el Old Trafford.

El velocista escribió en su Twitter: “No suelo publicar mis informes médicos, pero desgraciadamente he tenido que escuchar a gente cuestionando si estaba realmente lesionado. Nunca he sido el que ha mentido a los aficionados de ninguna manera, mi único propósito en el Mundial era correr una vez más para mis fans. Gracias por el apoyo continuo. Descansaré, me recuperaré y comenzaré de nuevo con el próximo capítulo de mi vida”, pero después borró los tuits.

