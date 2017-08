Carlos Salcido considera exagerada la sanción a Almeyda

Chivas no tendrá a su técnico en la banca por los próximos dos partidos. El sábado pasado, en Monterrey, fue expulsado. El propio técnico dijo que lo echaron por preguntar a los árbitros: “¿a cuántos les dolió que Chivas haya sido campeón?”. El capitán del equipo, Carlos Salcido, consideró esa sanción exagerada y confió en que las palabras del entrenador no traigan represalias.

“No sé si hay gente incómoda o no (por el campeonato), la verdad de árbitros no me gusta hablar. Yo respeto porque los que estamos dentro del campo nos equivocamos, jugadores y árbitros. Lo de Matías no sé qué paso. Para nosotros es una lástima que esté fuera. Me parece exagerado su castigo, viendo el historial de otros entrenadores, pero más allá no me meto. Es una pena porque es la cabeza, es un líder y siempre verlo ahí es bueno. Ahora hay que enfrentar los partidos como vengan”, detalló.

“Es difícil no tener a Matías porque para nosotros es importante. Es la cabeza y siempre no tener a tu técnico es importante. Esperamos afrontar los partidos que no esté de la mejor manera y llevando a cabo lo que debemos hacer”, añadió el futbolista de Chivas.

Confió en que los árbitros no tendrán represalias. “Tenemos que separar cosas, se juega un partido, mandan árbitros y ya está. La semana anterior ahí queda. Matías tuvo su castigo, lo que declaró ya está y listo. Tienen que separar este tipo de cosas. El sábado, todos tenemos un reto importante que es mejorar lo futbolístico y sacar puntos. Nunca nos han inculcado el tema del arbitraje, nunca hablamos. En el campo nunca he tenido roce con un árbitro, siempre he dicho nos equivocamos, ellos y nosotros, es parte del futbol”, sentenció.

Por otra parte, Carlos Salcido reconoció que Chivas no se encuentra en buen nivel. A eso atribuye el mal arranque de torneo. Después de cuatro fechas, el campeón defensor aún no conoce la victoria en el Apertura 2017. Suma sólo tres puntos y se ubica en el puesto número 16.

“Lógico no es el inicio que esperábamos. Pero el equipo está bien, sabemos que no nos ha tocado ganar en el torneo y sabemos que no estamos al nivel mostrado en el torneo anterior. Aun así, nos ha tocado perder sólo una vez. Y sabemos que recuperando el nivel grupal las cosas van a salir mejor”, explicó.

“Somos muchos (los que están bajos de nivel). Se atribuye a que estás en Chivas y aquí no te puedes relajar. En Chivas siempre tienes que estar buscando. Chivas no puede perder dos partidos consecutivos, siempre debe tener mentalidad ganadora. Cuando pasan arranques como este, es normal. Aquí el tema es ver cómo los jugadores tomamos las cosas para salir adelante. Te puedo decir que estamos tranquilos, sabemos lo que debemos mejorar, el equipo es autocrítico y esperamos sacar puntos”, concluyó.

Explica incidente

El miércoles en el entrenamiento, trascendió que Jair Pereira tuvo un incidente con uno de los jóvenes que entrenaban con Chivas. Luego de que le hicieran un túnel, el defensor central se “calentó”. Siguió al canterano y le dio un golpe en la cabeza. “Sapopazo, hermano”, dijo este jueves Carlos Salcido. El capitán rojiblanco explicó que no hay problema alguno.

“Jair es así es muy temperamental. Si le preguntas a los chavos, no es primera vez. Hay jugadores temperamentales y él es así, vive los entrenamientos como un partido, pero no pasa nada. Esas cosas de repente salen por la forma que va el equipo. Si el equipo anduviera bien, dirían qué buena actitud, que entrena a tope, que es intenso en los entrenamientos. Pero como el equipo anda mal, quieren sacar lo malo. Estamos en la mejor disposición. Conozco a Jair y a los chavos, después van a ver que también nos dan, pero tranquilos”, finalizó Salcido.