En Chivas consideran que México no está para invertir en un Mundial

José Luis Higuera, director general del Grupo Omnilife-Chivas, es tajante: México no está para invertir en un Mundial. Por eso, se dice contento de que se busque la sede de 2026 pero organizando sólo 10 de los 80 partidos. El resto serían en Estados Unidos y Canadá.

“Estados Unidos lo pudo haber hecho solo. Es una gran labor de la Federación (conseguir 10 partidos). Creo que siempre vemos el vaso vacío, pero yo veo un área de oportunidad. Estados Unidos en cuanto a economía e infraestructura nos supera, ellos tienen más estadios. Como se vienen cambios de 32 a 48 a selecciones se requiere otro tipo de infraestructura. Y ahora que entendí lo del Mundial, es impresionante lo que necesitas de infraestructura deportiva, porque ¿cuántos campos deportivos necesitas para albergar tantas selecciones?”, explicó.

“Es un reto que solo países como Estados Unidos tiene la capacidad. Tan solo una universidad allá tiene instalaciones profesionales y nosotros no. El país no está para que el gobierno invierta en un Mundial. Y este país no está pagar Mundiales. Estados Unidos no lo va a pagar porque tiene infraestructura lo atrae”, añadió Higuera.

“La verdad es que estamos muy contentos, tenemos un gran honor por llevarnos partidos en conjunto con el de Monterrey y el Estadio Azteca. Estamos aprendiendo mucho, hemos tenido reuniones de trabajo, nos ayudó mucho hacer el Mundial juvenil (Sub-17, en el año 2011). Es una barbaridad de documentación en temas de seguridad, vialidad, de aeropuertos, infraestructura muy interesante que tenemos que entregar en septiembre. Marruecos levantó la mano (para organizar el Mundial), pero es un nuevo aprendizaje para todos de los nuevos estándares de la FIFA”, sentenció el directivo de Chivas.

Durante el evento de presentación de la nueva línea de gorras del Guadalajara, aseguró que la ciudad estaría prácticamente lista para recibir lo que le toque del Mundial de 2026, prácticamente sin necesidad de que el gobierno invierta.

“Guadalajara es una ciudad que tiene todo. La infraestructura hotelera está muy bien, yo te diría que está muy bien en el área de carreteras, la parte aeroportuaria, pero faltan nueve años. Más que complicarse es laborioso y el tema de la seguridad es importante”, sentenció el dirigente.