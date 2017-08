Muguruza y Nadal avanzan en abierto de Cincinnati

Garbiñe Muguruza tuvo que batallar para superar el viernes por 6-2, 5-7, 7-5 a Svetlana Kuznetsova y avanzar a las semifinales del Abierto de Cincinnati.

La campeona de Wimbledon selló su pase a su segunda semifinal consecutiva en Cincinnati con una derecha a la esquina, que Kutznetsova devolvió a la red.

“Creo que fue uno de los mejores partidos del año”, dijo Muguruza. “Creo que las dos jugamos muy bien, especialmente en el tercer set. Sé que gané, pero estoy segura que ella también siente que fue un gran partido, porque fue una dura batalla y hacía mucho calor.

En la rama de hombres, el primer preclasificado Rafael Nadal se ubicó en cuartos de final con un triunfo 7-6 (1), 6-2 sobre su compatriota español Albert Ramos-Viñolas en duelo programado para el jueves pero que no alcanzó a comenzar a causa de la lluvia.

Nadal, quien tiene marca de 4-0 en su carrera contra Ramos-Viñolas, se enfrentará a Nick Kyrgios, quien se recuperó tras caer en el primer set. El australiano alcanzó su primeros cuartos de final en Cincinnati al superar 4-6, 7-6 (6), 6-3 a Ivo Karlovic.

En la jornada avanzaron también el búlgaro Grigor Dimitrov (7mo preclasificado) y el local John Isner (14to).

Muguruza necesitó de 2 horas y 45 minutos – el más largo de sus tres partidos en el torneo – para asegurar la victoria. El encuentro se dio menos de 24 horas después de que la hispano-venezolana jugó durante 2 horas y 18 minutos y levantó tres puntos para partido para superar a Madison Keys en los octavos de final.

Kutznetsova, dos veces campeona de Grand Slam y la mujer de mayor edad en el torneo con 32 años, pasó ocho minutos más en la cancha durante este partido, de lo que lo hizo en total de sus dos duelos previos.

Muguruza ha alcanzado las semifinales en dos de los tres torneos a los que ha ingresado desde que ganó Wimbledon y en el otro se quedó en cuartos de final.

“¿Sabes?, estoy feliz con la forma en la que estoy jugando y la manera en la que he pasado estos duros partidos, porque he tenido que esforzarme al máximo y encontrar la forma de ganar”, reconoció. “Claro, a pesar de que no he ganado un torneo, estoy muy contenta de seguir avanzando”.

La primera preclasificada y campeona defensora Karolina Pliskova superó a Camila Giorgi 6-3, 4-6, 6-0 en el duelo de octavos de final que se pospuso el jueves a causa de la lluvia. Pliskova se medirá a Caroline Wozniacki en cuartos de final, en un partido que se realizará más tarde el viernes.

La estadounidense Sloane Stephens también se impuso en un duelo pospuesto, al vencer a Ekaterina Makarova 2-6, 6-3, 6-4 y fijar una cita en cuartos de final con Julia Goreges, quien sorprendió 7-5, 6-4 a la quinta preclasificada Elina Svitolina.

