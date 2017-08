Conductora de Los Protagonistas denuncia discriminación en Tv Azteca

La periodista Rebeka Zebrekos, ex conductora de Tv Azteca en la emisión Los Protagonistas denunció al noticiero de Luis Cárdenas en MVS discriminación por no querer “enseñar más piel”, pues así se lo pidió el director de Azteca Deportes, Ariel Rothstein.

En la entrevista con el noticiero explicó parte de los momentos complicados que vivió en los últimos meses, debido a que no quería vestirse de manera más provocativa como se los exigía el directivo de la televisora.

Zebrekos destacó la labor periodística de la empresa, sobretodo en el área de deportes, donde aseguró que nunca firmó contrato para ser “la imagen del programa”, por lo que la manera de vestirse no tendría que ser distinta a lo que ella acostumbraba.

Indicó que le pidieron salir a cuadro en traje de baño y no ponerse abrigos, pese a que el clima fuera frío, por mencionar algunos ejemplos de la incomoda situación que vivió en los últimos días.

Señaló que poco a poco fue perdiendo su lugar dentro de Los Protagonistas hasta el día en el que le pidieron su renuncia: “Primero me pidieron que saliera en traje de baño a temperaturas que nada tenían que ver con el vestuario, las peticiones no quedaron ahí, pidieron que enseñara el muslo, así me lo pidió Rothstein”.

Añadió que Ariel Rothstein le solicitó su renuncia con el argumento de que buscarían a una persona más joven que tenga la voluntad de adaptarse a las peticiones que la pantalla requiere.

