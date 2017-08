Tragedia de Barcelona provoca críticas para Shakira y elogios a Antonella

The results of our #ElDoradoWorldTour song choice poll are in! Head over to @viber (link in bio) to see which tracks won! Ya tenemos los resultados de la encuesta de #ElDoradoWorldTour que hicimos con @viber! Si quieren saber qué canciones han sido las seleccionadas les compartimos el link en la Bio! ShakHQ

A post shared by Shakira (@shakira) on Aug 15, 2017 at 11:46am PDT