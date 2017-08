Dorlan Pabón recibió insultos racistas en León

Rayados sufrió en León no solo porque el triunfo casi se les escapa en el segundo tiempo, sino porque su goleador Dorlan Pabón fue víctima de racismo.

Y es que cada vez que el colombiano se acercaba a cobrar un tiro de esquina, los aficionados de León le gritaban “mono” y otras palabras insultantes, a lo que Pabón solo respondía con una ligera sonrisa.

Ante estos hechos, el técnico de Rayados, Antonio Mohamed, espera haya quien juzgue y castigue a los seguidores de club esmeralda.

“Uno sabe, te duelen sus acciones, no voy a opinar de lo que hace la gente, no me gusta meterme en todo, todos sabemos lo que es eso, que no se debe, hay gente que juzga, que castiga, veremos que es lo que pasa, nada más”, declaró el timonel.

Respecto al encuentro, aceptó que su equipo sufrió en la parte complementaria y sobre si es Rayados el rival a vencer en el Apertura 2017, el Turco no quiso aventurarse a ponerse esa etiqueta.

“Sabíamos que el rival tiene su jerarquía, en el primer tiempo tuvimos que hacer cuatro goles y no lo hicimos, ante un rival de esta jerarquía terminas sufriendo, pero fuimos justos ganadores”.

“Nosotros seguimos pensando partido a partido, eso lo tienen que hablar los demás, los que están viendo a todos los equipos, vamos por buen camino; si es el rival a vencer o no, se verá en el correr de los partidos”, dijo Mohamed, quien descartó lesiones de Rogelio Funes Mori y Avilés Hurtado.

