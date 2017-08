Renato 'Indio' Valente tuvo su revancha y además se coronó en XFL 35

El brasileño Renato Valente “El Indio”, cobró revancha y además se coronó como campeón internacional de peso welter de la Xtreme Fighters Latino (XFL), al dar cuenta del mexicano Julio “Caxorro” Cruz en la Carpa Astros de la Ciudad de México.

Hay que recordar que en 2015, el amazónico cayó noqueado ante el capitalino por lo que quería venganza.

Para esta función de XFL 35, Valente subió al octágono mejor preparado, se tomó su tiempo para adaptarse a la Ciudad de México y su esfuerzo le dio un buen resultado.

Para Cruz las cosas empezaron mal desde el pesaje al no poder cumplir con el requisito.

Y todo terminó rápido, después de estudiarse unos segundos, el brasileño esperó la oportunidad perfecta para tomar a su rival por la espalda, estrangularlo y sacarle la rendición para convertirse en el nuevo campeón de peso welter.

“Me siento muy feliz, prometí una buena pelea y por eso estoy aquí. Ahora me tocó a mi ganar y me siento listo para la trilogía. Me siento como en casa y estoy listo para defender el título cuando sea, ahorita mismo si es necesario. Yo sabía que no iba a pasar del segundo round, entrené muy fuerte y ahí está el resultado”, declaró el amazónico tras la pelea.

En otros resultados, Hugo Flores noqueó en el primer round a Jon Aguilar, Antonio Arellano noqueó en el segundo a César Cruz, Paulina Vargas hizo lo propio sobre Eréndira Ordóñez, Nayib López le ganó por decisión mayoritaria a Heriberto Tovar, Diana Reyes noqueó en el primero a Alejandra Orozco, Cristian Quiñónez le ganó por KOT a Diego Illescas y Carlos Rivera noqueó en el segundo a Omar Castro.









