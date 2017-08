"Sólo nos quedó correr y evitar las balas", ex jugador del Barça que vivió el atentado en Cambrils

Disfruta día a día como si fuera a ser el último,vivimos en un mundo lleno de inseguridades y inmerso al terrorismo!!! La vida te regala todos los días un cheque de 24h,aprovéchalo al máximo porque no podemos pensar en el mañana,porque vivimos sin tranquilidad alguna!!!! #prayforbarcelona#friends#family

