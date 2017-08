'El ganador será el mejor del mundo': 'Canelo' Álvarez

A poco menos de un mes de distancia de la tan esperada y anunciada pelea entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin, el tapatío se encuentra tranquilo, pero preparándose a conciencia porque quiere que este combate quede marcado en la historia del pugilismo y claro está, ser recordado como el gran ganador.

“Es una pelea que va a quedar marcada en la historia como esos grandes combates entre pesos medianos como Hagler y Hearns, Trinidad-De la Hoya. Está por verse cómo se desarrollará, pero les aseguro que pondré todo de mi parte para que quede marcada en la historia del boxeo. Daré lo mejor de mí arriba del cuadrilátero, lo que sea que tenga que hacer para que sea una gran pelea y ganar, lo voy a hacer. El que gane será el mejor del mundo”, sentenció el mexicano.

¿Cómo visualizas la noche del 16 de septiembre cuando Golovkin y tú estén frente a frente?

— Los dos tenemos poder, tenemos un estilo que se acomoda para dar una pelea muy buena, lo que a la gente le gusta. Puede haber nocaut, habrán muchos golpes, mucha acción y eso es bueno porque es lo que espera la gente.

¿En verdad crees que alguno de los dos puede caer noqueado esa noche?

— En el boxeo todo es posible, en una pelea todo es posible y más cuando hay poder de por medio. Cuando hay una historia en el sentido de que dos peleadores son noqueadores, es mucho más posible todavía. En el boxeo aunque un peleador no pegue, si te conecta bien te tumba, todo es posible.

¿Sueñas con ganar por nocaut?

— Un peleador siempre sueña con ganar con nocaut, la victoria es más espectacular, contundente y para la gente también, entonces sí, me gustaría que terminara de esa manera.

Hace algunos años hiciste sparring con Golovkin, ¿eso te servirá de algo para preparar el encuentro del 16 de septiembre?

— Un sparring es muy diferente a una pelea formal, ya han pasado varios años y sí me acuerdo bien. Vamos a sacar lo que se pueda de eso, pero no es bueno basarnos en lo que hicimos en sparring sino en lo que está ahora, hay que prepararnos para el Golovkin de ahora.

Tienes una sola derrota en tu carrera como boxeador, hace cuatro años ante Floyd Mayweather ¿Qué aprendiste de aquella noche?

— He aprendido mucho en este tiempo, hoy soy un peleador con más confianza arriba del cuadrilátero, más experiencia, más maduro, estoy en una etapa importante en mi carrera y es con base en las peleas lo que he aprendido. En esa pelea me ganó la experiencia de él, y en esta ocasión es muy diferente y eso no va a pasar.

En caso de que Conor McGregor le gane a Mayweather el 26 de agosto, ¿te gustaría pelear con el irlandés?

— Si sucede ese milagro ya estaríamos hablando de un boxeador de verdad, pero lo dudo mucho.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV