'Chicharito' Hernández causa revuelo en la afición de Londres

Javier ‘Chicharito’ Hernández fue la sensación durante una firma de autógrafos organizada por el West Ham, a las afueras del Estadio Olímpico de Londres.

Dicha convivencia entre los ‘Hammers’ y sus seguidores la presumió el club a través de su cuenta de Twitter, donde se ve la gran cantidad de gente que se dio cita para ver a sus futbolistas favoritos, entre ellos el delantero mexicano, quien ya se ha convertido en una pieza clave para el equipo.

“Gracias a todos los fans que vinieron a ver a Chicharito y Zabaleta hoy. Esperamos que tuvieran un gran día”, publicaron en sus redes sociales.

Además de las buenas palabras que Slaven Bilic, técnico del West Ham, ha dicho de Javier Hernández. En donde destaca que es casi imposible marcarlos por sus constantes movimientos dentro y fuera de la cancha.

Thanks to all the fans that came to see @CH14_ and myself at @WestHamUtd Store today. We really hope you have enjoyed your day ⚒ pic.twitter.com/Fimp03EaTO

— Pablo Zabaleta (@pablo_zabaleta) August 21, 2017