Dimitrov revela su gusto por Feliciano en cómica conferencia

El tenista campeón del Master 1000 de Cincinnati, Grigor Dimitrov, derrotó a Nick Kyrgios por 6-3 y 7-5 y ahora ha entrado en top 10 de la ATP por sus buenos resultados, pero también, sabe que es considerado uno de los más guapos del circuito, lo dejó en claro en la conferencia después de coronarse, donde también reveló que tenista lo atrae.

El búlgaro asistió a la conferencia para hablar sobre su nuevo logro, pero no contó con que un reportero lo pondría en jaque al preguntarle:

“Mucha gente piensa que eres el tenista más guapo, ¿quién es para ti el más guapo?

A lo que muy sonriente le respondió “Tú me pareces guapo po lo que me acabas de decir ¡qué difícil! Hablemos de mujeres y no de chicos.

“Feli, admiro a Feli, siempre está en forma, con su pelo largo y su barba demasiado bien. Me encantaría tener sus piernas, sus gemelos son fuertes. Siempre que vamos a la ducha le digo: enséñame esos gemelos otra vez. Él se ríe de mí. Pero es él. Hay otros pero es el primero que me ha venido a la cabeza”, declaró Dimitrov entre risas.

Sobre gustos no hay nada escrito.

Dimitrov: "@feliciano_lopez me gusta. Su pelo largo, su barba. Me gustaría tener sus piernas". #Minuto0EDF pic.twitter.com/rVn21NkZBd — Movistar Minuto #0 (@MovistarMinuto0) August 20, 2017

Feliciano no se quedó atrás y esto le respondió a través de su cuenta de Twitter

Congrats to @GrigorDimitrov the 2nd most handsome guy in tennis 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

What a great week👏🏻💪🏻 — Feliciano López (@feliciano_lopez) August 21, 2017

U make me laugh bro🤣🤣🤣https://t.co/8vbSZyrN3L — Feliciano López (@feliciano_lopez) August 20, 2017

