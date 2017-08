Equipo olímpico de EU desea reclutar al ‘Rey de la noche’

Alerta de Spoiler

La serie Game of Thrones es un fenómeno a nivel mundial. Durante el sexto capítulo de la séptima el ‘Rey de la noche’ mató a uno de los dragones de Daenerys con una lanza; por este motivo el equipo olímpico de los Estados Unidos expresó su interés de reclutarlo.

“¿Alguien tiene el contacto del ‘Rey de la noche’ para que lo podamos reclutar para lanzar la jabalina?”, fue el mensaje que publicaron en su cuenta de Twitter.

Anyone have the Night King's contact info so we can recruit him to throw javelin? #GameOfThrones pic.twitter.com/7uUiEDL1xs — U.S. Olympic Team (@TeamUSA) August 21, 2017

El líder de los caminantes blancos demostró tener gran fuerza y puntería para poder integrarse al equipo de jabalina.

Por otro lado, Aaron Rodgers, mariscal de campo de los Empacadores de Green Bay expresó que le hubiera gustado que ese ‘Hail Mary’ no hubiera sido completado porque resultó en la muerte de ‘Viserion’.

Wish that Hail Mary hadn't been completed tonight. #thrones — Aaron Rodgers (@AaronRodgers12) August 21, 2017

Ante esto, Green Bay cuestionó a Rodgers si cree que el talento del ‘Rey de la noche’ podría se trasladado al campo de juego.