El GP de México invitará a Paul McCartney a la #F1ESTA

A 79 días del Gran Premio de México, todo está listo, así como en 2015 en su regreso tras 23 años de ausencia. El Autódromo Hermanos Rodríguez celebrará por tercer año consecutivo una carrera de la Fórmula 1, será la fecha 18 de la temporada, misma que se espera llegue con una reñida pelea por salir campeón como en años anteriores, donde la última fecha será decisiva.

La cita será del 27 al 29 de octubre, pero la #F1ESTA comenzará una semana antes, misma que podría estar engalanada con la presencia de Paul McCartney, quien celebrará su concierto ese mismo fin de semana en el Estadio Azteca; Diego Pérez, Director Comercial del Fórmula 1 Gran Premio de México, en una entrevista a Publisport habló sobre los detalles de ese fin de semana racing.

¿Que novedades habrá para los aficionados en esos tres días?

-Nos hemos enfocado en darles nuevas experiencias en los tres días del evento, qué en la semana previa, porque la gente lo pedía a través de nuestras redes sociales. En esos días tendremos la actuación de los Porsche como carrera previa. Viene Mobil1. Tenemos experiencias para niños que no teníamos el año pasado. El sábado del GP México estará Paul McCartney en el Estadio Azteca, entonces hemos hecho algunas sinergías con ellos, para que la gente que va a estar en el Gran Premio y en la noche en el concierto, que también es un evento que trae grupo CIE.

¿Invitarán a Paul McCartney al GP de México?

-Tenemos la intención de invitarlo, tenemos muy buena relación con él y con su manager. claro que tenemos la intención de invitarlo al paddock de CIE, pero dependemos mucho de la decisión de él.

¿No han pensado en poder realizar un concierto con artistas de renombre como en otros paises?

– Te diré que es una estrategia. No la hemos querido implementar sobretodo por dale su lugar a la Fórmula 1 y a los coches. Es un modelo de negocio que ha hecho Austin; sí pensamos mucho en este tema de Paul McCartney pensado en esta sinergia, pero no quisiéramos mezclar los eventos y del porqué va la gente. Sí tenemos música y DJ’s, pero no un concierto, hay algunas ideas con F1 de igual hacer algo el domingo, estamos en platicas pero la gente está muy contenta con las actividades que ya tenemos enfocadas, más que comprar un boleto por ir a ver un concierto.

¿Con los cambios del reglamento técnico hay altas posibilidades de que se pueda romper un nuevo récord de velocidad en la recta del AHR?

– Claro que es atractivo para nosotros, somos el segundo circuito más rápido y con estas modificaciones nosotros encantados de ver que suceda y si somos un circuito que permita hacer un récord, para nosotros mejor, nos permitirá un mejor espectáculo a la gente.

Hace un año se implementó en varios restaurantes menús temáticos, ¿este año contaremos con ellos o que novedad habrá?

– Estamos en ese proyecto lo que es “sabor Fórmula 1”. estamos en platicas para iniciar con todo eso de nueva cuenta.

¿Qué porcentaje lleva la venta de boletos para ese fin de semana?

-La verdad muy bien, traemos un poco más del 85% ya vendido y algunas gradas con pocos boletos, muy bien, con el ritmo que esperábamos. el evento va a estar completamente vendido.

¿Cuál sería el mejor panorama del campeonato para este próximo GP México?

-Creo que México será una carrera decisiva de quien va a quedar como campeón este año. Nos encantaría que se coronen aquí, que sea la carrera que decida todo. Ojalá que los números se cuadren para que eso suceda.

¿Qué opinión te merece el halo que tendrán los bólidos para 2018?

-Hay todo un debate, la verdad creo que no es un tema que cambie lo espectacular de la Fórmula 1, es un tema de seguridad por lo que ha habido en años anteriores; creo que está un poco exagerado el decir que esto convierte a la F1 en una carrera más aburrida.

