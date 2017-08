Magic Johnson es confundido con inmigrante indocumentado en Italia

La ex estrella del basquetbol Magic Johnson y el actor Samuel L. Jackson fueron confundidos con inmigrantes indocumentados en una fotografía publicada por redes sociales en la que aparecen sentados en una banca en la localidad turística italiana de Forte dei Marmi.

La imagen fue difundida por el periodista Luca Bottura, en lo que dijo fue un experimento para probar la reacción de sus compatriotas, cada día más intolerantes contra los inmigrantes.

Bottura escribió al lado de la foto que se trataba de dos indocumentados que iban de compras con los 35 euros de fondos comunitarios previstos para auxiliar a cada inmigrante desembarcado en Italia.

La publicación se viralizó y recibió insultos y ofensas racistas de todo tipo.

“Ver en localidades como Forte dei Marmi y Milano Marittima a inmigrantes que pasean con nuestros 35 euros es demasiado”, escribió la vedette Nina Moric, aunque después aclaró que se trataba de un comentario irónico.

El propio Johnson dijo también en Twitter que fueron rodeados por decenas de fans que los reconocieron y quisieron fotografiarse con ellos.

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 16, 2017