No somos el Real Madrid ni Barcelona para golear siempre: 'Tuca' Ferretti

El técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, mencionó que no son el Real Madrid o el Barcelona para golear en todos los partidos.

El Tuca había sido criticado por ligar tres partidos sin ganar, racha que se rompió al vencer a Pumas 2-0 en el Volcán.

“Si también quieren pensar que todos los partidos se van a ganar de 5-0, pues saben qué, no somos el Real Madrid, ni Barcelona, ni mucho menos.

“Somos los Tigres y siempre buscamos (ganar), y en las fechas que no logramos ganar, hubo opciones de gol, llegadas, pero no fuimos certeros y ahorita nada mas se metieron dos y lo más importante es que no recibimos”, dijo.

A los Tigres se les había complicado sacar un triunfo en lo que va del torneo, sin embargo, Ferretti no veía el por qué alarmarse por los resultados, al igual que no se ilusiona por el triunfo del sábado pasado.

“No estábamos sacando los resultados y el futbol que habíamos puesto en tres partidos no nos alcanzó para ganar, pero como la semana pasada, yo no veía nada drástico, pero ahora tampoco veo tan maravilloso”, mencionó el técnico de los felinos.

El América es el próximo rival de los Tigres y un equipo que le motiva enfrentar al Tuca, pero sin tenerles miedo.

“Jugar contra el América siempre es motivante, sabemos del plantel que tiene. Todos tienen mis respetos, pero no les tengo miedo. Sea el América o Monterrey, el que sea mi mayor respeto porque es mi rival”, dijo.