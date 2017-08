'Queremos recuperar el respeto que hemos tenido': Iniesta

Andrés Iniesta no está seguro de renovar contrato con el Barcelona para el próximo año; sin embargo, tiene claro el objetivo dentro del equipo.

La salida de Neymar le ha traído problemas al club catalán, luego de haber sido derrotado en la Supercopa ante el Real Madrid. Pese a ello, Iniesta está convencido en convertirse en un referente y aportar muchas victorias dentro del equipo.

“Me huele como todas, con ilusión y ambición de volver a ganar. Y recuperar ese respeto que hemos tenido mucho tiempo”, afirmó en entrevista para el diario El País.

Destacando que no tiene claro su futuro futbolístico y que por el momento le interesa enfocarse en la temporada en la que vive.

“De hecho, no he renovado todavía… He experimentado muchas sensaciones que desconocía pero creo que son normales. Es un escenario que hace tres años seguramente nunca me podía haber imaginado… Digamos que me planteo el futuro cuando antes no lo hacía”.

