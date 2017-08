Rusia 2018 será la última oportunidad de esta gran generación: Guardado

La Copa del Mundo de Rusia 2018 será el último de una generación de futbolistas mexicanos que logró abrir las puertas al futbol europeo, por lo que Andrés Guardado espera que el Tricolor pueda lograr objetivos importantes en el torneo.

Durante un programa de televisión en el canal oficial del Betis, el mediocampista fue cuestionado sobre si existe una posibilidad de que México sea campeón del mundo.

“Hay materia suficiente para dar ese paso y ojalá lo podamos dar. Creo que el Mundial va a ser la última oportunidad de esta gran generación. Ojalá sea así”, comentó el futbolista mexicano.

En ese sentido, reiteró, como dijo desde mayo pasado, que Rusia 2018 puede ser su último Mundial al nivel en que se encuentra.

“A este nivel y con esta importancia dentro el equipo creo que puede ser el último. Por eso he decidido venir a una liga tan competitiva y a un proyecto tan ilusionante que me exige dar lo mejor de mí y que me puede ayudar mucho para llegar a ese Mundial”, mencionó.

“En México siempre se le da mucha importancia a que haya jugadores mexicanos en Europa porque no somos muchos. A pesar de que somos más de cien millones de mexicanos, solo jugamos doce o trece en Europa”.

La experiencia de Guardado en los Mundiales lo llevó a comparar este torneo con la Champions League, la cual jugó con el Valencia y el PSV Eindhoven.

“Es impresionante. Lo comparo tanto con Champions como Mundial, porque a pesar de que son torneos muy diferentes, ambos son muy especiales, ya que juegan los mejores y la repercusión es enorme. Lo digo y siento cosquillas en el estómago. Todo el mundo está expectante y es algo muy bonito”, explicó.