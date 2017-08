Muere joven jugador de futbol americano tras desmayo en práctica

Un muchacho de 14 años murió este martes en Nueva York tras desmayarse en una práctica de futbol americano en su escuela, informaron la policía y los encargados de la escuela.

El chico aparentemente sufrió un paro cardíaco durante el entrenamiento. Fue atendido por personal de emergencias médicas en la escuela y transportado a un hospital, donde falleció más tarde.

No se divulgó el nombre del menor, y todavía se desconoce a ciencia cierta la causa de muerte, dijo la escuela. La ciudad emitió más tarde una alerta sanitaria por calor.

La escuela Academia Mount Saint Michaels está ubicada en el norte del Bronx, y tiene más de 900 estudiantes.

Al menos otros cuatro niños han muerto en los dos últimos meses en entrenamientos de futbol americano alrededor del país.

Mount St. Michael Academy is saddened to announce that a 14-year-old freshman football player passed away today. pic.twitter.com/4YwgLPoxXU

— Mount Saint Michael (@MountToday) August 22, 2017