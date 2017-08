Twitter del Barça es ‘hackeado’; anuncian falso fichaje de Di María

El Barcelona anunció la noche de este martes que Ángel Di María era su nuevo fichaje; sin embargo, todo se trató de una broma ya que la cuenta de Twitter fue ‘hackeada’.

“WelcomÁngel Di María to FC Barcelona¡ #DIMariaFCB”, fue el mensaje publicado en la red social y que rápidamente se viralizó.

Sin embargo, los mismos responsables de tomar el control de la cuenta del Barça dieron a conocer que habían tomado control de ella y se disculparon por la farsa.

Hi FC Barcelona, it's OurMine (Security Group), please contact us – ourmine .org -> Contact Us, and sorry for the hoax 😂

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 23, 2017