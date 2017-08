Adrián González hace historia al alcanzar los dos mil hits en Grandes Ligas

El pelotero Adrián González hizo historia este miércoles al convertirse en el primer mexicano en alcanzar los dos mil hits en Grandes Ligas, en la victoria 8-5 de Dodgers de Los Ángeles sobre Piratas de Pittsburgh.

Fue en la parte alta de la sexta entrada cuando llegó el histórico batazo del primera base mexicano, un doble al jardín derecho en su tercera aparición en la noche.

El “Titán”, quien suma 14 temporadas en la “Gran Carpa” luego de debutar en abril de 2004, comenzó su andar en la MLB con Rangers de Texas, aunque también jugó con Padres de San Diego, Medias Rojas de Boston y Dodgers de Los Ángeles.

Chris Tylor fue fundamental en la victoria de la novena angelina con tres hits y la producción del mismo número de carreras, además de que Yasmani Grandal conectó un cuadrangular con hombre en base.

Cuando el marcador se encontraba igualado 5-5 , Corey Seager produjo la carrera de la ventaja que anotó el “Titán”, la cual ya no perderían, y cerraron la séptima con dos rayitas más para la victoria definitiva.

Tony Watson (7-4) fue el pitcher que cargó con la victoria con un inning en blanco, mientras que Brock Stewart trabajó más de dos entradas y permitió cinco anotaciones. Jhonny Barbato cargó con el revés.

