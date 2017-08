VIDEO: “Chelis” crítica a Palencia, “No me cae bien” ¿coquetea con Pumas?

Antes de darse a conocer el cese de Juan Francisco Palencia del banquillo de los Pumas, el comentarista y técnico, José Luis Sánchez Sola, exhibió al ‘Gatillero’ en la mesa de análisis de un programa de televisión, señalándolo como una persona no grata para él.

“Palencia a mí no me cae bien, para mí no es buena persona. Y si para mí no es buena persona, no sé cómo ejerza esto en el vestidor, puede ser para bien o para mal”, señaló el ‘Chelis’ en programa de ESPN.

Los resultados no llegaron al Pedregal tras seis semanas del Apertura 2017, resultados que le costaron muy caro a Palancia, derramando la gota del vaso el descalabro ante Monarcas, Morelia en el Estadio Universitario.

Aunque el ex director técnico del Puebla ‘atacó’ a Palencia, le deseó mucho éxito aunque no comparte las salidas de unos jugadores del equipo así como los cambios en el terreno de juego.

“Que se quede toda la vida, si quiere (Palencia)…” ironizó Chelis al cuestionarle en medio del debate que cambios haría para mejorar el camino de los auriazules, aunque unas horas después la institución cesó al ex cementero.

