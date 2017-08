Mayweather vs McGregor, el show business del año

El negocio que armaron los peleadores Floyd Mayweather y Conor McGregor fue todo un éxito. Está garantizado el lleno de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, para este sábado 26 de agosto, todo el mundo estará atento a lo que pase en el ring a través de los pago por evento que se vendieron, además de las apuestas, souvenirs y demás cosas alrededor de la pelea que generará cerca de mil millones de dólares, de los cuales los protagonistas se llevarán por lo menos 100 cada uno, una cifra exorbitante.

Mayweather y McGregor han cerrado sus preparaciones y ya están en Las Vegas para las últimas actividades previas a su batalla donde ambos están seguros de que van a ganar. ¿Qué pasará?

“ÉSTA SERÁ MI ÚLTIMA PELEA”: FLOYD MAYWEATHER JR.

Ya te has retirado en un par de ocasiones y has regresado, ¿de verdad ésta será tu última pelea profesional?

— Creí que con André Berto sería mi último pesaje, mi último campo de entrenamiento, creí que sería lo último en todo. Simplemente no sabes lo que puede pasar y ahora estoy en este gran evento. Lo que puedo decir ahora es: señoras y señores, ésta es mi última pelea, le di mi palabra a Al Haymon, a mis hijos y no quiero romper eso. Voy a cumplir mi palabra.

¿A qué te dedicarás después de que pase todo?

— Mi cartera de bienes raíces es realmente increíble. La inmobiliaria es muy grande. Eso será importante para mi vida. Mis hijos irán a la escuela y eso va a tomar mucho de mi tiempo porque la educación es importante en mi casa. Quiero que mis hijos hagan lo que yo no pude. Quiero que puedan ir a la universidad para que sean capaces de tomar los negocios que dejaré para ellos y llevarlos a otro nivel. Si yo gané 100 millones de dólares con un negocio, quiero que ellos ganen 400 o 500 millones.

Hay un video donde se ve que Paulie Malignaggi cae a la lona en un sparring con McGregor, ¿qué crees que pasó, un resbalón o un buen golpe de Conor? ¿Te preocupa eso?

— Vi el video, muy interesante por cierto. Conor tiró muchos golpes ilegales, detrás de la cabeza, mucha lucha libre, honestamente eso es lo que vi. No me preocupa porque estoy seguro de que el referee va a ser legal en ambos lados, sólo quiero una pelea justa. Muchos dicen que fue una caída y otros que fue un KO, pero al final del día lo que cuenta es si lo haces enfrente de mucha gente, no en un gimnasio. Estamos juzgando a Paulie, un peleador retirado que ha dejado de entrenar seriamente.

¿A quién beneficiará más utilizar guantes de 8 onzas?

— No me preocupa eso. Conor dijo que está acostumbrado a pelear con guantes de 4 onzas. Por mí esta bien, quiero que se sienta cómodo, no voy a tener excusas ni quiero que él las tenga.

Ya tienes 40 años, ¿eso puede ser un factor en contra tuya?

— Soy honesto, no soy el mismo Floyd Mayweather de hace diez años, de hace cinco, de hace dos. Pero todavía tengo un alto coeficiente para entrar al ring. La experiencia se inclina hacia mí y punto. En realidad la preparación no es la misma, con la edad viene la sabiduría, se trata de conocer tu cuerpo. Cuando era más joven hablaba y luego peleaba, nunca dejé recuperar el cuerpo. Ahora que soy mayor sé que el descanso es muy importante. Trabajo muy duro a pesar de que tengo 40 años, pero estoy dejando descansar a mi cuerpo mucho más que antes.

¿Realmente está en riesgo tu victoria número 50 sin derrota alguna?

— Pienso que estoy en mayor riesgo que McGregor. Pero será una gran recompensa para ambos. Mi récord es 49-0. Cuando un peleador ha perdido antes se dice de él que no pasa nada. Pero cuando un peleador ha dominado 20 años el deporte no es igual. Mi legado, mi récord, todo está en juego. Estoy agradecido con cada boxeador que allanó mi camino para llegar a donde estoy. Ahora mi objetivo es salir y darle a los fans un gran espectáculo y llegar a mi victoria 50 de gran manera.

“ME GANARÉ EL RESPETO DE TODO EL MUNDO”: CONOR MCGREGOR

¿Qué opinas de las burlas que surgieron a raíz de los vídeos que salieron durante tu preparación abierta a los medios de comunicación?

— He visto algunos videos, son chistosos, no lo tomo personal. Es una forma de entrenar. Las faltas de respeto a mis habilidades son decepcionantes, pero me motivan. Es gente cerrada a cosas que se pueden hacer. Si los humanos no fueran capaces de hacer las cosas nunca se hubieran cruzado las aguas y descubierto otras tierras. Tienes que tener respeto por otras disciplinas y estilos. Cuando escucho la forma en que desprecian mis habilidades lo uso como motivación y espero educarlos esa noche. Sé que soy de otro deporte pero el 26 de agosto voy a demostrar lo que estoy diciendo y me ganaré el respeto de todo el mundo.

¿Será ventaja para ti el que hayan permitido utilizar guantes más ligeros?

— Me siento complacido de que la Comisión Atlética de Nevada haya atendido la petición de ambos, nos escucharon y creo que los referees y jueces fueron justos. Usar guantes más pequeños tiene sus pros y contras. Pero en este caso ambos lo solicitamos. Yo estoy acostumbrado a usarlos. Los medios se sorprenden porque los guantes de esta pelea no serán de 10, sino de 8 onzas, pero miren el tamaño de los que yo uso en UFC, son de 4, los dedos no están cubiertos, los nudillos apenas lo están, así que no tengo problema con eso.

¿En caso de ganar, le concederías una revancha a Mayweather?

— Durante la gira mundial él dijo que estaba dispuesto a entrar al octágono, si lo hiciera tendría mi respeto. Cualquier persona que esté dispuesta a entrar a un juego como ese donde las limitaciones son tan cortas, merece respeto. Si lo hiciera le concedería una revancha.

En las conferencias de prensa vimos a un McGregor desinhibido, hablando mucho, insultando, ¿realmente eres así o fue parte del show?

— Lo que ustedes ven es lo que soy, es decir, soy la misma persona ante las cámaras y fuera de ellas aunque muchas personas piensen que no es así. Obviamente hay muchos momentos, quizá contra los oponentes me ven diferente pero trato de ser quien soy. Ha habido muchos artículos, muchas historias alrededor mío pero creo que están bien. Soy quien soy, siempre digo la verdad y la gente lo interpreta de muchas maneras, pero también soy bastante abierto con eso”.

¿Estás preparado para una pelea de 12 rounds?

— “Hemos estado ajustado cosas en mi preparación cardiovascular, también hemos estirado la resistencia para acomodar una posible pelea de 12 rounds de tres minutos. En UFC usualmente hacemos cinco episodios de 5 minutos, es decir, 25 minutos, ahora serán 36. Sólo hay que ajustar algunas cosas, ya he peleado 12 asaltos, incluso la otra noche lo hice. Estamos más que listos”.

¿Vas a ganar el sábado?

— He tenido un campamento muy duro y largo, he trabajado muy fuerte, dedicado y enfocado y ahora me encuentro en la mejor condición física. Estamos cerrando la parte del corte de peso, luego viene el pesaje, la pelea y listo, voy a ganar.

CARTEL COMPLETO

• ESTELAR:

Conor McGregor (0-0) vs. Floyd Mayweather (49-0)

Gervonta Davis (18-0) vs. Francisco Fonseca (19-0)

Nathan Cleverly (30-3) vs. Badou Jack (21-1-2)

Andrew Tabiti (14-0) vs. Steve Cunningham (29-8-1)

• PRELIMINARES:

Yordenis Ugas (19-3) vs. Thomas Dulorme (24-2)

Juan Heraldez (12-0) vs. José0 Miguel Borrego (13-0)

Kevin Newman (7-1) vs. Antonio Hernández (9-1)

Savannah Marshall (Pro debut) vs. Amy Coleman (Pro debut)

