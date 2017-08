Profe Cruz pide que se implemente el VAR en México

Luego de ser perjudicado en dos partidos consecutivos, el técnico del Atlas pide poner fin a los problemas arbitrales. Y para eso, solicitó a la Federación Mexicana de Futbol que no espere más. Que implemente ya el sistema VAR en los estadios del balompié nacional.

“Me llama la atención que ligas como las europeas estén usando ya el sistema. Entiendo que debe ser costoso, lo entiendo, pero también lo que nos jugamos los equipos no es cuestión de centavos. Es el futuro de una institución, el futuro de un montón de familias y una decisión puede marcar el futuro. A mi entender, no tendríamos que esperar. Cuando la tecnología es parte de la sociedad, el futbol no puede ser obsoleto y quedarse en el pasado. Tampoco es que detendrán el partido 30 veces. En estas jugadas polémicas podrían ayudar mucho. No debemos esperar para traer el VAR”, explicó tras el empate 1-1 de este martes, ante Lobos BUAP.

En la cancha del Estadio Jalisco, Stiven Barreiro fue expulsado por segundo partido consecutivo. De nueva cuenta, la decisión fue equivocada. El sábado pasado, vio la roja ante Cruz Azul. Atlas apeló ante la Comisión Disciplinaria. Ganó el caso. Y así, el zaguero pudo estar en la cancha ante Lobos BUAP. Pero de nuevo lo echaron por una barrida que fue al balón, no al rival.

“No quiero, definitivamente no puedo decir que hay una consigna. Pienso que hay errores de un ser humano de manera consecutiva y nos han afectado en ambos casos. Definitivamente nos tiene que servir de experiencia y aprendizaje. A los árbitros también. Igual que nosotros, ven los videos y en este torneo es fundamental que este tipo de partidos que nos jugamos más que tres puntos, tengan cuidado”, aseguró el “Profe” Cruz.

“Nuestro respaldo a los árbitros para que hagan bien su trabajo. No queremos que nos ayuden. Queremos que sean imparciales y hagan su labor lo mejor posible. Sí nos ha afectado la ausencia de un jugador, por tantos minutos. Barreiro no es mal intencionado. Si hubiera visto que en el salto con Cruz Azul va con intención de lastimar, soy el primero que lo acusa y no estaría de acuerdo en apelar”, añadió el estratega del Atlas.

“Si hoy va con intención de romper una pierna, no lo defiendo, pero por favor… el futbol es de garra. No podemos darnos el lujo de jugar ‘light’. Barreiro juega una posición en la que debe hacer valer su presencia. Los árbitros deben estar ocupados en corregir porque no somos los únicos afectados. Al final, la invitación a los árbitros es que cuiden un poco más este tipo de cosas, porque echan a perder el trabajo que hacemos previo a la competencia”, concluyó José Guadalupe Cruz.

