El sexy video de Daniella Chávez que rompió récord

Backstage de mi sesión de fotos de hoy😍Miles de veces me cuestioné mi trabajo, hasta pensé en cambiar mi perfil, pero siempre era por qué prestaba atención al qué dirán, pero desde hoy comienzo la lucha,esa lucha en la cual la mujer debe ser respetada les guste o no les guste su trabajo, esa mujer que debe ser respetada si viste con poca ropa o se saca fotos desnuda, toda mujer merece respeto y sobre todo de nuestros pares, no hay trabajo que avergüence, solo hay mentes mediocres que hasta altura de la vida dan vergüenza su forma de pensar!💗Vivan las Mujeres que hacen lo que quieren y respetan al resto!🐰Soy Conejita Playboy y no voy a cambiar por lo que dice una sociedad machista!🙄😋 #3M #followers #happy #sexy #playmate #bunny #playboy

A post shared by Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) on Jul 21, 2017 at 6:03pm PDT