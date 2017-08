Cristiano dedica su premio como mejor jugador del año

Cristiano Ronaldo fue galardonado por la UEFA, al ser considerado por tercera ocasión consecutiva como el mejor jugador del futbol de Europa.

El futbolista portugués fue nominado junto a Lionel Messi y Gianluigi Buffon; la ceremonia se llevó a cabo dentro del marco de sorteo de grupos de la Champions League 2017/2018.

El delantero del Real Madrid no dejó pasar la oportunidad de agradecer y dedicar el premio obtenido a todas las personas que lo han apoyado a lo largo de su carrera profesional como futbolista.

Thanks to my teammates, coaches and staff who helped me win this trophy. I dedicate this to my family, friends and fans. This is also yours! pic.twitter.com/f9CIPyuYnX

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 24, 2017