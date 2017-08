Ante sus pies han caído cinco cabelleras y tres máscaras y está seguro de que la cuarta llegará en el aniversario de plata de la empresa a la que llegó en 2009. Dr. Wagner Jr. sonríe con la maldad que ahora lo caracteriza y advierte más que convencido que revelará la identidad de Psycho Clown en Triplemanía XXV, en la histórica batalla estelar.

Más de 30 años de trayectoria en el encordado respaldan su amenaza al Totalmente Payaso, la leyenda de la que es portador, también. Si algo le falta al Galeno del mal para disfrutar completamente de lo más alto de su carrera es que su padre sea testigo de sus logros, que lo vea volar por los cielos en los aviones en los que la Triple A pintó su máscara y que lo pueda contemplar como una estrella consagrada, pero Dr. Wagner perdió la vida repentinamente en 2004.

Ahora es su turno. Aquél chico que dejó de estudiar ingeniería por subirse al ring, a quien le hubiera gustado ser piloto de autos de carreras, el que cuando sale de las arenas y se quita la tapa es un técnico industrial, un empresario, un esposo, un padre, el que deja de ser superhéroe para ser un hombre.

Ni un par de minutos habían transcurrido de la victoria del Psicópata del ring en Triplemanía XXIV, cuando Dr. Wagner subió al cuadrilátero y le lanzó el reto: apostar sus máscaras en la batalla estelar del próximo magno evento de la Tres veces estelar. Y el día está por llegar, pues los aficionados a la lucha libre esperan ansiosos el sábado 26 de agosto en el que Dr. Wagner y Psycho Clown expondrán su incógnita en la Arena Ciudad de México, batalla que además será transmitida en vivo por televisión abierta.

En entrevista exclusiva para Publisport, el luchador rudo de 52 años reveló los motivos por los que será el gran vencedor de la ‘lucha de la década’, y donde la experiencia será su principal arma para derrotar a la ‘potencia mundial de la lucha libre’.

¿Por qué aseguras que Psycho Clown no es una leyenda?

-Díganme sus triunfos. Tiene poca carrera. Leyenda es que hubiera retomado el nombre de los Brazos, ahí sí sería continuador de una leyenda. Yo no soy la leyenda, soy continuador de la leyenda, es por eso que lo mencioné. Psycho es de momento, de popularidad. He visto a muchos pasar por esa fama y no se mantienen, a diferencia de Wagner que siempre está vigente. Leyenda sería cuando derrotara a otra leyenda, pero mientras, ¿qué triunfos ha tenido?, no lo veo como tal.

Entonces, ¿por qué decidiste apostar tu máscara, con tanta historia ante él?

-Porque Wagner tiene que seguir siendo el gran triunfador, continuador de esa leyenda, ¿cómo? Cosechando triunfos. Es por ello. El payaso tiene más qué perder, porque va a defraudar a sus aficionados. No sé en dónde va a quedar su carrera después de que le quite la máscara.

¿Por qué estás tan seguro de derrotar a Psycho Clown?

-Muchas cosas, la experiencia, la trayectoria, los triunfos, la capacidad. Vean, el señor perdió los cabales, me insultó, me agredió, él dijo primero que las cosas se arreglan arriba del ring, ¿entonces por qué me agrede?, no hay control mental, no sé para qué presume ‘soy un caballero’, ‘soy un señor’, entonces no sé en qué nivel mental se encuentre.

¿Esta lucha ha rebasado los límites del ring?

-Nosotros somos como los artistas, somos deportistas, somos como los cantantes, estamos en el ojo del huracán, entonces las noticias llegan a mí y lo que le digo lo saca de sus cabales y también me ofendió a mí en otra cosa, pero como dicen por ahí, la ropa sucia se lava en casa, entonces no sabemos qué vaya a pasar.

¿Con qué presión llega Dr. Wagner Jr. a la batalla al enfrentar a uno de los favoritos de la afición?

-Es favorito, tú lo sabes, es favorito de los niños, de los jóvenes, pero señores, los que realmente saben de lucha libre prefieren a Wagner. Él por su atuendo de pelito pintadito, la lengüita: es un payaso, para mí sigue siendo un payaso, no un atleta. No hay ninguna presión, para nada, la presión sería no poder llegar a esta gran oportunidad de llegar a la lucha libre.

¿Cómo se prepara Dr. Wagner para esta lucha tan importante?

-Me preparo duro física y mentalmente, en el gimnasio cada vez paso más tiempo, creo que hay que motivarnos por la afición que son los que nos han dado todo lo que somos.

¿Qué significa para usted el reconocimiento por parte de la Triple A?

-Muy contento, muy entusiasmado, a mí me hubiera gustado que estuviera mi papá, para ser testigo de ese antifaz que plasmaron en un avión, de que lleven a Wagner a los cielos. Muy agradecido, es un honor para mí estar plasmado y que todos vean el avión.

¿Qué podemos esperar para el 26 de agosto en Triplemanía XXV?

-Les entrego, les ofrezco, les deseo, que la máscara va a ser mía. Ustedes van a ver un triunfo de Wagner, un triunfo más, con la gran categoría de este señor, de este gran luchador como lo es Wagner. El legado Wagner se defenderá ese día y saldré victorioso con la máscara de Psycho Clown.

LUCHAS DE APUESTA

Le ganó a:

– Máscara Jungla del Norte

– Cabellera Brazo de Oro

– Máscara Drago

– Cabellera Rey Mysterio

– Cabellera Pierroth

– Cabellera Green Demon I

– Máscara Año 2000

– Máscara Año 2000 Jr.

Ficha:

• Estatura: 1.77 m

• Padre: Dr. Wagner

• Hijo: El Hijo de Dr. Wagner Jr.