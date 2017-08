“McGregor no le va a conectar un sólo golpe a Mayweather”: De La Hoya

Oscar de la Hoya no cambia de opinión. Asegura que la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor no es una función de boxeo sino solamente un show publicitario, a tal grado que se atrevió a vaticinar que “The Notorious” no le va a conectar un sólo golpe al “Pretty Boy”.

“Veo a Mayweather en gran forma física, es un tremendo boxeador, uno de los mejores boxeadores defensivos de nuestra generación. No hay posibilidad de que McGregor gane, es como si yo hubiera peleado con Mike Tyson, nunca le iba a ganar, es más, voy a predecir que McGregor no va le va a conectar ningún golpe”, afirmó el “Golden Boy” desde Carson, California, donde promociona la pelea que se llevará a cabo en esa ciudad entre Miguel Cotto y Yoshihiro Kamegai este sábado.

Agregó que si Conor hubiera tenido alguna posibilidad de ganar, hubiera entrenado con alguien como el “Canelo” Álvarez y no con el retirado Paulie Malignaggi.

“Le hubiera dado alguna posibilidad a McGregor si hubiera entrenado al lado de alguien como el ‘Canelo’.. No le quiero faltar el respeto a Paul Malignaggi, es un excampeón mundial, pero vamos…no es Floyd Mayweather”.

“Yo solo defiendo el boxeo, es el deporte que amo, el deporte que promuevo, para mi ese no es un evento de boxeo, es una exhibición, nada más, es una broma”, concluyó.