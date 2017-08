“No es una catástrofe”: Fidel Martínez

Atlas tuvo un buen arranque de torneo. Con dos victorias, comenzó a ilusionarse. Pero luego cayó en una mala racha de tres derrotas consecutivas. La rompió con un amargo empate 1-1 frente a Lobos BUAP, el martes pasado. Sólo un punto de los últimos 12 disputados. Pero el ecuatoriano Fidel Martínez asegura que no es “una catástrofe”.

Los Zorros se han rezagado en la tabla. De estar en la cima, hoy se ubican fuera de zona de calificación. Sin embargo, están cerca. Y por eso, el sudamericano asegura que se debe conservar la calma. Todavía hay mucho camino por recorrer en el Torneo Apertura 2017.

“No es una catástrofe. Esto es así. A veces en los últimos 5 partidos te metes a la liguilla. Entonces, hay que tener tranquilidad y seguir trabajar de la misma forma. En el último juego se hicieron las cosas bien, ese es el camino. Ahora debemos dar vuelta a la página, ir a Aguascalientes a ganar y no regalar nada, porque nos jugamos muchísimo”, explicó este jueves.

No le preocupa haber caído en un bache de cuatro partidos sin victoria. “Son cosas del futbol. Apenas van seis juegos, se han ganado 2, se ha empatado uno y estamos ahí. Si mantenemos un poco más la concentración, estar más atentos, se puede sacar un punto de visita, a veces tres. Nos sirve de aprendizaje que si estamos ganando y tenemos que tirar el camión, lo tiramos y listo”, detalló.

Un ojo en la porcentual

Aunque en el plantel rojinegro se habla de liguilla, no se pierde de vista el principal objetivo. Atlas debe salvarse del descenso. Queda todavía lo que resta del actual torneo y el próximo para definir al equipo que perderá la categoría. Pero hoy, los Zorros se ubican a solo dos puntos del Veracruz, último de la tabla porcentual. El grupo no puede darse el lujo de ignorar eso.

“Sabemos lo que nos estamos jugando, pero creo que hay tiempo, es un año todavía para ver quién está ahí. Nosotros tenemos que estar enfocados, soltarnos como el torneo pasado, jugar de igual a igual. Cuando el equipo juega así, ha sacado resultados positivos. No podemos engancharnos, ni pensar demasiado en eso. Tienes que estar pendiente, obviamente, pero cuando estamos en la cancha debemos liberarnos, practicar un juego alegre para sacar los puntos”, señaló Fidel Martínez.

No quiere que la presión del descenso consuma al Atlas. “Uno siempre está pendiente, pero no hay que estar enfocado en esas cosas si queremos sacar resultados. No hay que entrar tenso a un partido de futbol, hay entrar motivados. Son 90 minutos y debemos dar todo. Si sacamos un punto o tres… un punto a veces te salva, un gol también. No tenemos que estar pendientes mucho de eso. Obviamente sabes cómo le va al Veracruz, pero mientras nosotros saquemos puntos, tenemos que guardar eso”, concluyó el ecuatoriano.