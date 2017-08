'Unas fotos no hacen ningún daño': Piqué

El defensa central barcelonista Gerard Piqué entiende que su equipo esté encontrando problemas en el mercado después del millonario adiós de Neymar Jr al PSG, que pagó la cláusula de rescisión de contrato (222 millones de euros), por lo que asume que los clubes potencialmente vendedores “saben que tenemos dinero”.

El internacional español ha concedido entrevistas a una serie de medios, invitados por una empresa de apuestas, y en el encuentro en el defensa del Barcelona ha quitado hierro a la polémica que se suscitó hace unos días cuando se conoció que el club había denunciado a Neymar y al poco una serie de jugadores, incluido él, aparecían fotografiados con el brasileño, que había viajado a Barcelona.

“Fue una casualidad. Son cosas que pasan. Nosotros ya estábamos en la fiesta. Son fotos normales. Neymar es excompañero pero también amigo. Si queremos mandar mensajes a la directiva, lo hacemos en privado y nos sentamos con el club. No necesitamos utilizar las redes sociales. Todo esto se ha sacado de contexto”, ha argumentado.

De la salida de Neymar, Gerard Piqué ha señalado que entiende que haya aficionados “molestos” con el brasileño, pero también ha reclamado que la gente entiende que entre los jugadores azulgrana y el brasileño “hay amistad”.

“No porque haya salido de una forma o de otra vamos a renunciar a la amistad que tenemos con él. Es un gran amigo de la plantilla. Poder compartir unas fotos no hace ningún daño. Al final, un club ha pagado la cláusula y Ney ha decidido marcharse. Nuestra amistad con Neymar sigue intacta y solo faltaría que no pudiéramos hacernos fotos o mostrarla”, ha añadido, en unas declaraciones que recoge el diario ‘Sport’.

De la firma del contrato de Messi, que aún no se ha plasmado, a pesar del acuerdo de renovación anunciado por el club, Piqué tiene esta idea: “Todo el mundo tiene derecho a firmar cuando él quiera. Esperemos que sea lo antes posible. No me preocupa nada su renovación, porque le conozco y sé como es. Ama al club más que nadie”.