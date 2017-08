VIDEO: ¡No sólo han caído máscaras! Recuerda a todos los perdedores de Triplemanía

Dos de las máscaras más emblemáticas de la Triple A estarán en juego el próximo sábado 26 de agosto, en la Arena Ciudad de México, cuando se lleve a cabo Triplemanía XXV: Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown.

A lo largo de la historia del gran evento han caído muchas máscaras importantes y algunas cabelleras, es por eso que aquí te dejamos un recuento de todos los gladiadores que han perdido en la lucha de apuestas.

Triplemanía I

El 30 de abril de 1993, ante una entrada que superó los 50,000 espectadores, Konnan y Carmelo Reyes “Cien Caras” apostaron la carrera, por primera vez en México, en una lucha en la que el perdedor tendría que abandonar la lucha libre. El final resultó polémico, pues Kennan no subió al ring mientras el árbitro contaba los 20 segundos, por lo que sin haber perdido jamás la lucha, y con el tema musical de Las Golondrinas como fondo, Konnan se vio obligado a dejar varios meses los encordados.

Triplemanía II

En 1994 la Triple A llevó a cabo tres eventos. En el primero, el 26 de abril en Aguascalientes, Heavy Metal rapó a Jerry Estrada.

Triplemanía II

La segunda parte de Triplemanía II tuvo lugar en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan, el 30 de abril. En la lucha estelar, Máscara Sagrada por fin tuvo venganza ante su odiado rival Black Cat, quien perdió la máscara ante él. Bajo la incógnita se encontraba el viejo conocido de la afición, Kuroneko (Victor Manuel Mar).

Triplemanía II

Triplemanía II tuvo su etapa definitiva en Tijuana, el 27 de mayo de 1994. Aquí, Konnan y Jake “The Snake” Roberts pudieron dirimir por fin, en lucha definitiva y de apuestas, la gran rivalidad que venían teniendo desde la legendaria Triplemanía I. Konnan salió con el brazo en alto, mientras que el legendario creador del DDT sintió en carne propia la humillación de pagar tributo en la fronteriza lona tijuanense de ese coso, hoy desaparecido.

Triplemanía III

En 1995, también se llevaron a cabi tres eventos. El 10 de junio, en Veracruz, tuvo lugar la primera fase. Ahí, dio inicio un cuadrangular de máscaras: Super Caló se enfrentó al Ángel Mortal en esta primera etapa, perdiendo la máscara el integrante de Los Diabólicos. Dijo llamarse Juan Manuel de la Rosa.

Triplemanía III

La segunda fase se realizó en el Río Nilo de Tonalá, Jalisco. Ahí, en la segunda etapa del cuadrangular de la muerte, Winners desenmascaró a Marabunta, resultando ser Marcos Hilario Ayala.

Triplemanía III

En la tercera fase, el 30 de junio en Tamaulipas, se vivió la gran final del cuadrangular de la muerte. Los dos amigos de siempre se enfrentaron máscara contra máscara: Winners ante Super Caló. Tras tres dramáticas caídas, Caló logró imponerse, revelando el rostro de Andrés Alejandro Palomeque González, quien años después haría historia con otra identidad: Abismo Negro.

Triplemanía IV

Tuvo tres fases como sus predecesoras, y la primera fue en Chicago, el 11 de mayo de 1996. Konnan y el Perro Aguayo vencieron a Pierroth Jr. y Cien Caras en la lucha estelar, en la recién estrenada en AAA, modalidad lumberjack.

Triplemanía IV

La segunda fase tuvo lugar en Veracruz, el 15 de junio, donde se vivió uno de los más trepidantes combates lumberjack de la historia, en el que Octagón, La Parka y el debutante Máscara Sagrada (segunda versión, c / Lady Victoria) derrotaron a Heavy Metal, Cien Caras y The Killer c / Miss Janeth.

Triplemanía IV

La fase final de Triplemanía IV fue el 15 de julio de 1996 en Tamaulipas. Una lucha estelar en jaula, donde Los Juniors Atómicos se medieron con Los Payasos y Karis la Momia, poniendo en juego sus máscaras. Halcón Dorado Jr. se quedó en la jaula, mirando con impotencia la salida del futuro La Parka. Al ser liberado, el perdedor se quitó la máscara, dijo llamarse Antonio Olmos, originario de la Ciudad de México.

Triplemanía V

El 13 de junio de 1997 la primera fase tuvo lugar en Tijuana. Ahí, Jake “The Snake” Roberts volvía a estar en una Triplemanía, haciendo equipo con Georgeus George y The Killer, para caer ante Canek, Perro Aguayo y Tinieblas Jr. en relevos australianos.

Triplemanía V

La segunda etapa se dio en El Toreo de Cuatro Caminos, el 15 de junio de ese 1997. En ella, Los Payasos continuaban con su rivalidad ante Máscara Sagrada Jr., a quien se unió Super Muñeco y La Calaca apostando sus máscaras en una jaula, éste último se quedó enjaulado, revelando debajo de la máscara al viejo conocido de la afición de AAA, Luis Alberto Medina, El Sanguinario (el futuro Máscara Maligna).

Triplemanía VI

El 7 de junio en Chihuahua, fue una lucha en jaula, donde los contendientes ponían en juego las cabelleras de sus séconds: Pepe Casas por el lado de Heavy Metal y El Tirantes, por parte de Boxer. Fue Boxer quien salió del enrejado.

Triplemanía VII

Tuvo lugar el 11 de junio de 1999 en Tamaulipas. Se consumó la venganza de la familia Casas, con un aliado muy especial: El Felino, que llegó a AAA poco tiempo antes, para apoyar a su padre y a su hermano Heavy Metal en las batallas que estaban librando ante Boxer, Tirantes y los suyos. Esta vez el resultado fue diferente: Heavy y Felino vencieron a Kick y Thai Boxer, dejando al Tirantes listo para el peluquero.

Triplemanía VIII

Tuvo lugar en Japón, el 5 de julio. En la lucha estelar, Octagón, Lyger, Alebrije c / Cuije y Latin Lover vencieron a Cibernético, CIMA, Abismo Negro y Electroshock.

Triplemanía IX

El 24 de mayo de 2001 en Acapulco. Sangre Chicana, Pirata Morgan y El Cobarde se midieron en bullterrier match apostando las cabelleras. El vencedor absoluto contra todos los pronósticos fue el carismático Francisco Javier Delgado Reyes, El Cobarde, quedando Pirata Morgan listo para el peluquero.

Triplemanía X

El 5 de julio de 2002 en Tamaulipas. Octagón y Pentagón contra Máscara Sagrada y Máscara Maligna, donde la pareja perdedora se enfrentaría entre sí, máscara contra máscara. Los artemarcialistas tuvieron que medirse frente a frente poniendo en juego las máscaras, resultando vencedor Octagón, y terminando así con la incógnita de la sombra que durante años le persiguió. Pentagón dijo llamarse Ricardo Moreno Antonio, originario de La Patrona, Veracruz.

Triplemanía XI

El 5 de junio de 2003, en El Toreo de Cuatro Caminos de Naucalpan. El Pirata Morgan vio caer de nueva cuenta su cabellera, esta vez ante Heavy Metal. El Texano y Sangre Chicana eran los otros dos contendientes, por lo que Heavy estuvo en situación desigual, aunque al final, logró la proeza.

Triplemanía XII

La Parka derrotó a Cibernético en el duelo de máscara contra máscara gracias a la ayuda del propio Lic. Antonio Peña, el 20 de junio de 2004, en El Toreo de Cuatro Caminos de Naucalpan.

Trplemanía XIII

Fue el 15 de mayo de 2005 en Guadalajara. La lucha estelar fue de relevos australianos entre La Parka, Octagón y Latin Lover contra Cibernético, Chessman y Fuerza Guerrera. Mientras Parka y Latin traían como refuerzo a Octagón, Cíber presentó a Fuerza diciendo: “yo tengo el remedio para Octagón”. Al final los vencedores fueron los técnicos.

Triplemanía XIV

Fue el 18 de junio de 2006, en El Toreo de Cuatro Caminos. La Parka, se enfrentó a Muerte Cibernética en lucha de máscara contra máscara. El ídolo de AAA salió avante, mostrando el rostro de Gilbert Cosme, originario de Bayamón, Puerto Rico. Ese fue el fin de la historia de Muerte Cibernética, para dar paso al Mesías, Ricky Banderas.

Triplemanía XV

La última en El Toreo de Cuatro Caminos antes de ser demolido. En la lucha estelar se presentó el Domo de la Muerte, una jaula semiesférica, creada con estructura tubular, y ahí apostaron sus cabelleras seis de las máximas super estrellas: Cibernético, en la cima de la popularidad, junto a sus Hell Brothers, Chessman y Charly Manson, vencieron a La Legión Extranjera compuesta por el legendario X-Pac, junto al todavía rudo El Mesías y a Kenzo Suzuki, quien finalmente quedó enjaulado tras recibir la Garra Cibernética del Main Man.

Triplemanía XVI

El 13 de junio de 2008 llegó al Palacio de los Deportes. El encuentro principal tuvo a Cibernético, reteniendo el Megacampeonato de AAA ante El Zorro, en un match donde estuvieron como séconds el Lic. Joaquín Roldán, por parte del Main Man, y Konnan del lado del profeta.

Triplemanía XVII

Tuvo lugar el 13 de junio de 2009 en el Palacio de los Deportes. En la lucha estelar, Octagón, La Parka, Jack Evans, Vampiro Canadiense e Hijo del Santo derrotaron al seleccionado de La Legión Extranjera de Konnan: Chessman, Electroshock, Silver King, Kenzo Suzuki y Teddy Hart. Se vivió un gran combate en jaula, donde finalmente los técnicos volvieron una fiesta del Palacio de los Deportes gracias a su victoria.

Triplemanía XVIII

Se llevó a cabo el domingo 6 de junio en el Palacio de los Deportes y tuvo como platillo principal el esperado duelo de La Parkas contra L.A Park. L.A. Park consiguió una dudosa victoria, gracias a que el réferi fue noqueado y sustituído, aplicó un martinete a La Parka y fue ayudado a cubrir al técnico por Los Perros del Mal. Aunque estas irregularidades provocaron que la Comisión de Lucha Libre del D.F. invalidara el encuentro.

Triplemanía XIX

El 18 de junio de 2011 en el Palacio de los Deportes. En la lucha estelar, Dr. Wagner Jr., derrotó a la leyenda hardcore, Rob Van Dam, para coronarse como el primer Campeón Latinoamericano AAA, con un DDT ayudándose con las cuerdas. En medio de un gran festejo mexicano, Wagner vivió en grande su triunfo, con el que resarció el orgullo mexicano tras los acontecimientos previos.

Triplemanía XX

El 5 de agosto de 2012, en la Arena Ciudad de México. Dr. Wagner Jr. hizo que Máscara Año 2000 Jr. revelara su identidad y dijo llamarse Ángel Omar Reyes Franco.

Triplemanía XXI

En la lucha súper estelar, el Hijo del Perro Aguayo logró vencer a Cibernético en una lucha sumamente violenta, imponiéndose por medio de la lanza aplicada desde el tercer tensor, sobre un Cibernético tendido en la lona con una tabla encima. Un fanático subió al ring y pidió que lo raparan junto a su ídolo, mientras aficionadas lloraban desconsoladamente.

Triplemanía XXII

Aunque no fue la batalla estelar, la lucha de máscara contra cabellera entre Texano Jr. y Psycho Clown fue la más espectacular. Después de falsos finales y cardiacas evoluciones, Psycho Clown rompió la maldición de los Alvarado y rapó por primera vez a Texano Jr. con un poderoso Canadian Destroyer desde la tercera cuerda sobre una mesa.

Triplemanía XXIII

En el turno estelar, tuvo lugar el esperado dream match entre Rey Mysterio Jr. y Myzteziz, que por primera vez en sus carreras estuvieron frente a frente. La victoria final fue para Rey Mysterio Jr. Mientras que en la lucha semifinal, El Patrón Alberto rapó a Brian Cage en una lucha de cabellera contra cabellera.

Triplemanía XXIV

Por segunda vez, Pasycho Clown expuso su incógnita en un duelo de apuestas, esta vez fue contra Pagano, con quien ya traía arrastrando una fuerte rivalidad. El ‘Totalmente Payaso’ venció al ‘Noa Noa Style’ en la Arena Ciudad de México, donde de inmediato subió al ring el Dr. Wagner Jr. para retarlo a un duelo de apuestas para Triplemanía XXV.

