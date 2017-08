Así quedaron los Grupos de la Champions League 2017-2018

Chelsea de Inglaterra, Roma de Italia y Atlético de Madrid de España protagonizan el famoso “Grupo de la muerte” de la Liga de Campeones de la UEFA, uno de los más complicados y atractivos del certamen.

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la UEFA (Unión de Federaciones de Futbol Europeas) para formar los grupos de la Champions League 2017-18, en el que dos de los cinco equipos ingleses que participan este año tienen una difícil prueba para llegar a la final, el Chelsea y Tottenham.

Los “Spurs”, que dirige el argentino Mauricio Pochettino, se colocaron en el Grupo H, donde también se encuentran el 12 veces campeón, Real Madrid y el siempre complicado club bávaro Borussia Dortmund.

Otros encuentros llamativos son el de Bayern Munich, donde milita el colombiano James Rodríguez, y el nuevo equipo del brasileño Neymar, Paris Saint-Germain, quienes se medirán en el Grupo “B” junto a Anderlecht y Celtic.

Los campeones de Italia, Juventus y el FC Barcelona se volverán a ver las caras en el histórico certamen europeo, en un duelo que podría verse ya como un clásico, pues se han enfrentado en varias ocasiones en partidos de eliminación directa y una final.

Congratulations @gianluigibuffon , #UCL Goalkeeper of the Season 2016/17! 👏👏👏 #TheUEFAawards pic.twitter.com/S6wJ7fIlq5

— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 24, 2017