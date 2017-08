West Ham habla de más para la convocatoria del Tri

A través de su página oficial, el West Ham lanzó un comunicado en donde aparecen los nombres de sus jugadores que tendrán el llamado con selecciones nacionales para partidos de eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018, siendo el nombre de Javier ‘Chicharito’ Hernández uno de los convocados.

El club no dejó pasar la oportunidad de felicitar al delantero mexicano, destacando que es uno de los referentes dentro del Tricolor.

“Es casi seguro que ‘Chicharito’ jugará sus partidos 97 y 98 para México cuando el Tri enfrente a Panamá y Costa Rica en la calificación de CONCACAF”, escribieron en el comunicado.

Los hombres de Juan Carlos Osorio estarán jugando el próximo viernes 1 de septiembre ante Panamá en el Estadio Azteca, siendo el 5 del mismo mes cuando se enfrenten ante Costa Rica.

