Así quedaron conformados los Grupos de la Europa League

El sorteo de la fase de grupos de la Liga Europa 2017/18 fue exigente con el Lyon, anfitrión de la final, y el Lazio, en tanto que el Milan, el Arsenal y el Villarreal tuvieron, sobre el papel, más fortuna.

El conjunto francés se tendrá que enfrentar al complicado Everton de Wayne Rooney y al Atalanta italiano, con los que debe jugarse el mando del grupo E, así como al Apollon Limassol, en principio el más fácil, aunque viene de eliminar al Midtjylland danés.

El Lazio se jugará su suerte dentro del grupo K, que comanda junto al Niza de Mario Balotelli, que se quedó fuera de la Liga de Campeones ante el Nápoles, mientras que el Zulte Waregem belga y el Vitesse Arnhem holandés, equipos de menor nivel, anuncian batalla.

El ultra-remozado Milan no debería tener excesivos problemas ante el Austria Viena, verdugo del Osijek, otro equipo croata, el Rijeka, víctima en la previa de la ‘Champions’ del Olympiacos, y el AEK Atenas del técnico español Manolo Jiménez, que acabó con el Brujas.

El Arsenal, tras muchos años en la máxima competición continental, esta ocasión buscará protagonismo en esta Liga Europa. De momento, sus rivales también son inferiores, el BATE Borisov y dos históricos que buscan recuperar su sitio como Colonia y Estrella Roja.

El Villarreal encara con moral el nuevo curso europeo. El Maccabi Tel Aviv de Jordi Cruyff, el Astana, que cayó en la ‘Champions’ ante el Celtic, y el Slavia Praga, son oponentes a priori bastante asequibles para los de Fran Escribá.

El Athletic tiene al Hertha Berlín como principal rival y a dos ‘semidesconocidos’ como el Zorya Luhansk ucraniano y el Ostersund sueco, y la Real Sociedad se medirá a rivales de entidad como el Zenit San Petersburgo y el Rosenborg, que apeó al Ajax, actual subcampeón del torneo, así como al Vardar macedonio.

El Olympique Marsella debería imponer su jerarquía en el grupo I, en el que jugará contra el Salzburgo, el Vitoria Guimaraes y el Konyaspor, al igual que el Dinamo Kiev en el B, donde se encontrará con el Young Boys, el Partizan y el Skenderbeu.

El sorteo tuvo lugar en el Forum Grimaldi de Montecarlo con dos exbarcelonistas como el sueco Henrik Larsson y el francés Eric Abidal, embajador de la final que tendrá lugar en Lyon en busca del ‘heredero’ del Manchester United, campeón la pasada temporada en Estocolmo.

