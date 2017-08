Conoce a la bella intérprete del himno para la pelea entre Mayweather y McGregor

La cantante de origen hispano Demi Lovato ha sido seleccionada para que interprete el himno de Estados Unidos antes del inicio de la pelea de este sábado en Las Vegas entre el púgil estadounidense Floyd Mayweather Júnior y el campeón de artes marciales mixtas, el irlandés Conor McGregor.

El combate, sin que haya ningún título en juego, permitirá el debut de McGregor como boxeador y será el primero de Mayweather Júnior tras dos años de retiro voluntario.

La cadena de televisión Showtime, que tendrá los derechos de la pelea para darla a través del sistema de pago y circuito cerrado, confirmó hoy de manera oficial la elección de Lovato, que ya ha cantado el himno nacional en otros importantes eventos deportivos como la Serie Mundial de Béisbol en 2015.

Lovato, de 25 años, nominada a los premios Grammy y ganadora de varios premios platino, también a través de su Twitter dijo sentirse muy feliz e ilusionada por poder actuar en la velada del sábado.

Nacida en Albuquerque (Nuevo México), Lovato es una famosa cantante en los Estados Unidos que se dio a conocer por ser una estrella infantil.

Además de haber cantado en la Serie Mundial también lo ha hecho en el Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), el evento deportivo más importante del año en Estados Unidos.

See you at the @VMAs this year @MTV 😉😈 #SORRYNOTSORRY #VMAs pic.twitter.com/wqCCpkG5yz

— Demi Lovato (@ddlovato) August 23, 2017