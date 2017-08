Critican a 'Chicharito' por desear estar toda la vida con su nueva novia

La última declaración de Javier Hernández ha sido la más romántica hasta la fecha, no obstante ya fue duramente criticado en redes sociales por sugerir que quería pasar toda la vida con su nueva novia.

Aunque sin especificar que el mensaje iba dirigido a Andrea Duro, ‘Chicharito’ compartió el siguiente mensaje a través de una imagen en Instagram.

“Y encontré a alguien que me sacudió el alma; agarré su mano, me abracé de sus besos, me empapé en su tiempo… Y quiero quedarme ahí, aunque sea un ratito, de esos que duran toda una vida”.

La actriz, por su parte, se ha sentido aludida por este mensaje y le dio respuesta etiquetando al jugador del West Ham de la Liga Premier junto a dos corazones negros.

Sin embargo, la reacción de sus seguidores no fue la misma, pues critican al delantero mexicano por tal declaración, pues su relación tiene muy poco tiempo, además de destacar que estuvo a punto de casarse con la periodista Lucía Villalón, este año, y de último momento canceló la boda.

“Corazón de condominio”, llaman al jugador del West Ham, pues después de la bella Lucía, en su lista figuraron Camila Sodi y ahora Andrea Duro.

Solo un ratito… de esos… ❤️ A post shared by Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) on Aug 24, 2017 at 7:39am PDT

