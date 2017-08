ENTREVISTA: "Cotto va a ser el torero, Kamegai el toro", Juan Larena

Para el experimentado analista de Box de la cadena Space, Juan Larena, la pelea que protagonicen esta noche el puertorriqueño Miguel Cotto y el japonés Yoshihiro Kamegai, será muy interesante por el estilo de ambos: “Cotto será el torero, Kamegai el toro”.

“El japonés es peligroso, es un tipo que va para adelante, no le importa que le peguen. Él mismo se puso ‘Corazón de acero’, lo hizo porque está convencido de que puede ganar la pelea a puro corazón, no tiene miedo de ser golpeado. Cotto va a ser el torero y el otro el toro. Si Cotto se descuida le puede dar problemas”, afirmó Larena.

-¿Miguel Cotto todavía tiene algo que ofrecer al Boxeo?

“Yo creo que sí, lo demuestra porque después de esta larga ausencia desde la pelea con ‘Canelo’ luce muy bien, lo viste en el pesaje, tiene 36 años. Lo más llamativo de Cotto es que es multimillonario, no necesita pelear y no es un tipo conocido por andar comprando Ferraris o que sea ostentoso. Es un profesional y lo admiro por eso.

-¿Por qué cree que tomó la pelea con Kamegai?

“Porque quiere demostrar que sigue vigente, se siente con fuerza. Algunos especulan con que quiere lucir bien y hacer una despedida con alguien grande.

-¿Podría ser el ganador de “Canelo” y Golovkin?

“Físicamente ‘Canelo’ y Golovkin ya están mucho más grandes en cuanto a físico que Cotto, yo no le recomendaría eso. Quizá una con Pacquiao, estableciendo una peso, todo puede pasar. Cotto es muy inteligente, después de esta peles va a analizar si sigue con una despedida, que sería lo ideal, o decir no tengo más cuerda”.

-Sobre la pelesa coestelar, Rey Vargas no debe tener problemas ante Ronny Rios…

“Es el gran favorito, fue loable el hecho de que haya ido a Inglaterra a ganar el título. Además tiene otro punto positivo, el entrenador. Beristáin ha sacado campeones cuando los ha trabajado como a éste. Vargas es un tipo bastante alto para la categoría, bastante centrado, no lo veo haciendo alharaca, es muy tranquilo, esos son los más peligrosos. Lo que está por verse es si no le pesa el hecho de ser campeón por la obligación de demostrar que lo que hizo en Inglaterra no fue casualidad”.

-¿De Ronny Rios que podemos esperar?

“Ronny Ríos es un tipo muy entusiasta, valiente, tira muchos golpes, está confiado en su velocidad, pero no sé hasta donde eso le va a servir contra un tipo que si estira la mano lo puede mantener a la distancia.

SOBRE MAYWEATHER Y MCGREGOR

-¿Afectó a esta función de Carson el hecho de que este mismo día van a pelar Floyd Mayweather y Conor McGregor en Las Vegas?

“Si, le afecta a nivel difusión, mucho se comentó de que fue deliberado hacer la función un mes antes de la de ‘Canelo’-Golovkin para restar dinero al bolsillo de mucha gente, eso no lo sabemos. Lo que si fue deliberado fue hacerla el mismo día que está pelea, porque no había ninguna necesidad. No sabemos tampoco por qué Golden Boy no la movió a la semana siguiente o la anterior, no había nada calendarizado”.

“Posiblemente hay ego de los dos lados, obviamente no hay cariño mutuo, ni nunca lo hubo, entre Mayweather y De la Hoya y eso a veces enturbia lo que es la mejor decisión para los negocios”.

-¿Qué opina de esa pelea?

“Es un disparate si lo vemos del punto de vista reglamentario y ético del Boxeo. Poner a un tipo que nunca ha boxeado frente a uno de los talentos más grandes de los últimos 20 años. Pero bueno, tampoco hay que tirar al suelo esa función, es un evento muy bien manejando y extremadamente muy bien publicitado”.