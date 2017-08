Murray no jugará el Abierto de Estados Unidos

El tenista británico Andy Murray, número dos del mundo, ha comunicado que no participará en el Abierto de Estados Unidos (28 agosto-10 septiembre) debido a su recurrente lesión en la cadera.

Murray, de 30 años, se ha convertido en el quinto tenista dentro del ‘top-10’ que se perderá el último Grand Slam de la temporada, tras Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Kei Nishikori y Milos Raonic.

El de Dunblane, ganador en Flushing Meadows en 2012, no juega desde julio en Wimbledon, donde fue eliminado contra pronóstico por el estadounidense Sam Querrey en cuartos de final.

“Llevo arrastrando el problema de la cadera desde París. He hecho todo lo posible para estar aquí (en Nueva York); he descansado y he hecho rehabilitación. No me molestaba estos últimos días, pero intentar ganar aquí podría causarme mucho dolor. No he venido a otra cosa que no sea ganar”, declaró Murray

“En los próximos días, decidiré si juego en lo que resta de temporada. Extraño la competición y quiero volver lo antes posible, pero es muy importante que mi equipo y yo tomemos la decisión correcta”, prosiguió el escocés, quien en primera ronda del US Open iba a enfrentarse al estadounidense Tennys Sandgren, número 104 del mundo.

TE RECOMENDAMOS