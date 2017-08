Cesc Fábregas y Morata dan la victoria al Chelsea

Los españoles Cesc Fábregas y Álvaro Morata han marcado los tantos del triunfo del Chelsea (2-0) sobre el Everton en partido de la tercera jornada de la Premier League inglesa.

Cesc abrió la cuenta a los 27 minutos y Morata estableció el marcador definitivo a los 40, que deja provisionalmente al Chelsea, rival del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, quinto con dos victorias y una derrota, a tres puntos del líder Manchester United.

El técnico italiano Antonio Conte alineó a Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Moses (Christensen, m.89), Cesc Fábregas, Kante, Marcos Alonso, Willian, Pedro Rodríguez (Bakayoko, m.75) y Morata (Batshuayi, m.78).

En el otro encuentro dominical que ya se ha disputado, el West Bromwich Albion y el Stoke City empataron a un gol en un partido en el que se adelantó el cuadro local por medio de Jay Rodriguez (m.61) e igualó el visitante con diana de Peter Crough (m.77).

La jornada se cerrará con los encuentros Liverpool-Arsenal y Tottenham-Burnley

Back-to-back wins for English champions Chelsea after Cesc Fàbregas and Álvaro Morata clinch a 2-0 victory at home to Everton. 👏👏#UCL pic.twitter.com/LI0OfuhwdV

— #UCL (@ChampionsLeague) August 27, 2017