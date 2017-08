VIDEO: Nuevo roce entre Checo Pérez y Ocon, su coequipero en Force India

El mexicano Sergio Pérez Mendoza abandonó hoy el Gran Premio de Bélgica, decimosegunda fecha del Campeonato del Mundo de F1 2017, y se va de Spa-Francorchamps sin puntos.

Esto tras un contacto con su coequipero en la vuelta 30, que le dejó sin llanta trasera derecha, lo que le complicó llegar a pits, pero tras su regreso a la pista, en la decimotercera posición, el originario de Jalisco, México, sólo pudo llegar a la vuelta 42, cuando tuvo que abandonar.

Desde la largada, los pilotos de Force India y sello Claro-Telmex-Telcel-Infinitum se tocaron antes de Eau Rouge, cuando Esteban Ocon y Sergio chocaron, y no obstante que Checo se relegaba al undécimo lugar, pudo continuar la competencia

“En la arrancada no lo vi (a Esteban Ocon). Fue totalmente mi culpa porque no seleccioné el mapa de arrancada, entonces no tenía la velocidad en recta, me iba protegiendo de Hulkenberg, a quien había pasado, y cuando voy para adentro ahí estaba Esteban. Entonces ese fue totalmente mi error, porque no lo vi, sinceramente”, señaló Checo.

Luego Checo hacia un buen trabajo, ganando posiciones efectivas en pista, pero llegaría la vuelta 25 cuando Checo fue llamado a pits para cumplir una sanción de cinco segundos por cortar pista, lo que simultáneamente le sirvió para hacer el undercut a Ocon.

Así, en el giro 29 Ocon iba a pits y se reincorporaba undécimo, por detrás de Pérez, décimo, pero en la vuelta 30 se tocaban los coequiperos de Force India, y el mexicano sacaba la peor parte, con el consecuente abandono, aunque el piloto fue ubicado 17.

Ocon ha cerrado noveno, sumando dos puntos a su cuenta en el Mundial de Pilotos.

El triunfador del GP belga ha sido Lewis Hamilton, seguido de Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo.

Aquí el video de las acciones polémicas