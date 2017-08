Veracruz agrava la crisis de los Pumas

Los Pumas enfrentaron su primer compromiso sin Francisco Palencia en el banquillo y tampoco así pudieron reencontrarse con el triunfo. El Veracruz aprovechó su localía para imponerse 1-0 sobre los felinos en el último duelo de la jornada 7 del torneo Apertura 2017.

Los Tiburones Rojos se vieron mejor a lo largo del partido pese a que no agobiaron a la portería resguardada por de Alfredo Saldívar; por su parte, los universitarios prácticamente no preocuparon al equipo local debido a que no contaron con su goleador, Nicolás Castillo, quien se ausentó por lesión.

En el primer tiempo la jugada más peligrosa se dio a través de un disparo de Adrián Luna que Saldívar rechazó y en el contrarremate el defensa Luis Quintana sacó sobre la línea de gol.

Para la parte complementario, los dirigidos por Juan Antonio Luna se fueron al frente y al minuto 59 encontraron su recompensa. Daniel Villalva anotó de cabeza después de que el balón fuera dos veces recrentado dentro del área.

La anotación hizo despertar a los Pumas y Jesús Gallardo se convirtió en su elemento más peligroso pero tanto él como Joffre Guerrón fallaron en el último toque.

La desesperación invadió a los Pumas y en el último minuto terminó con la expulsión de Gallardo por empujar a Richard Ruiz.

El equipo, ahora dirigido Sergio Egea, sufrió su tercer derrota consecutiva y se quedó en el puesto 16 con seis puntos; mientras que los escualos llegaron a 10 unidades y salieron del fondo de la tabla de porcentual.