VIDEO: Checo asegura ser accidente de carrera; Ocon lo acusa de quererlo matar

La pareja de pilotos de Force India, Sergio Pérez y el debutante Esteban Ocon, volvieron a protagonizar una gresca arriba de los bólidos durante el GP de Bélgica.

Desde hace unos meses ambos coequiperos han llevado la rivalidad deportiva a otro nivel, donde maniobras desafortunadas han puesto en peligro el provocar un accidente en pista y han quedado fuera de la carrera como lo que ocurrió este fin de semana con Checo Pérez.

En la vuelta 30 Pérez sostuvo un contacto con Ocon que lo dejó sin el neumático trasero, lo que le obligó a ir a pits, pero el monoplaza no quedó al 100% que tuvo que abandonar la carrera en el giro 42.

“El segundo (incidente) creo que fue de carrera, igual y pudo haber esperado (Esteban) para hacer la maniobra. No había por dónde pasar tampoco. Lo importante es que hay una buena rivalidad, pero sí sin duda fuimos más agresivos el día de hoy y perjudicamos al equipo”, señaló el tapatío, aunque para el francés no resultó lo mismo, pues a través de su cuenta de Twitter posteó: “Limitación de daños hoy. ¡Estábamos teniendo una buena carrera hasta que Pérez intentó matarme 2 veces! De todas maneras, no logró hacerlo y terminamos en el noveno puesto”, concluyó Ocon.

Damage limitation today, we were having a good race until Perez tried to kill me 2 times! Anyway he didn't manage to do so ending up P9😉! pic.twitter.com/00kmub96B4

— Esteban Ocon (@OconEsteban) August 27, 2017