Alex Morgan marca golazo a lo Ibrahimovic

Alex Morgan es una de las futbolistas más talentosas de los Estados Unidos y del mundo. Esto quedó demostrado el pasado sábado con el golazo que consiguió.

Orlando Pride y Kansas City empataban a un gol. En el minuto 86 cuando apareció Morgan para rematar de taquito, muy al estilo de Zlatan Ibrahimovic, un tiro libre procedente desde la banda derecha. Si bien la portera rival alcanzó a tocar el balón con las manos, no pudo quedarse con él y terminó en el fondo de la portería.

Fav this one. You'll want to show it to your kids when they grow up. #BOSS

1-2 | #KCvORL pic.twitter.com/E5JBM0zX1v

— Orlando Pride (@ORLPride) August 26, 2017